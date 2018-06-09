Газобетонные блоки: основные особенности

Газобетон повсеместно применяется в современном строительстве. Основой этого строительного материала является цемент, к которому добавляются известь, песок, ракушник, мелкая щебенка, керамзит, гравиевая пыль, вода.

Газобетонные блоки http://bonolit-block.ru/каталог/газобетонные-блоки подразделяются на две разновидности: автоклавного производства и неавтоклавного производства. В первом случае блоки сушатся и застывают под действием высоких температур в специальных печах. Такой способ изготовления позволяет придать стройматериалу исключительную прочность и минимальную теплопроводность. Неавтоклавный газобетон высушивают в естественных условиях. Он обладает меньшей прочностью, чем автоклавный, а потому применяется только для строительства подсобных помещений и межкомнатных перегородок, в дальнейшем подвергаемых оштукатуриванию.

Газобетон, как и любой стройматериал, имеет свои достоинства и недостатки. Одними из важнейших преимуществ газобетона являются его водонепроницаемость и морозоустойчивость. Он остается почти сухим даже во время ливня. Конструкции из этого материала стойко переносят температурные перепады. Благодаря легкости газобетона обеспечивается возможность быстро строить здания без использования вспомогательной техники. Вдобавок из-за малого веса блоков уменьшается нагрузка на фундамент, что способствует сохранению его целостности в течение долгих лет. Поскольку в составе газобетона отсутствуют легковоспламеняющиеся и поддерживающие горение составляющие, он обладает огнеупорностью. Благодаря пористой структуре газобетон прекрасно сохраняет тепло в помещении, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Здание, построенное из данного материала, способно прослужить много десятилетий, сохраняя все свои первоначальные качества.

Газобетон обладает устойчивостью к разнообразным химическим воздействиям, а при нагревании из него не выделяются никакие вредные вещества. Благодаря данным свойствам он считается экологически чистым материалом, который не причиняет ущерба ни окружающей среде, ни человеческому здоровью.

К недостаткам газобетона относится то, что спустя продолжительное время внутри него накапливается достаточное количество воды, что ведет к уменьшению крепости блоков. Другой недостаток состоит в возможной деформации блоков при неправильных расчетах будущей нагрузки. Кроме того, газобетон стоит значительно дороже многих других аналогичных стройматериалов.