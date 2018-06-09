Генетическое тестирование на рак - расшифровка результатов и что делать дальше

Генетическое тестирование на риск развития рака - кому нужно пройти, что показывает, как проводится. Что делать, если результат генетического тестирования на онкологию положительный?

Генетическое тестирование на риск развития рака обычно проходят в том случае, если к этому есть предпосылки, так как было доказано, что связь между раком и генетикой существует. Сейчас ученые уже разработали генетические тесты на мутации, характерные для некоторых видов рака. Они показывают есть ли мутации в генах, которые повышают риск развития онкологии. Суть подхода в разных странах более или менее одинакова. Однако, в России данный тест не явлется обязательным, в европейских же государствах, США и Израиле генетическое тестирование на онкологию проводят всем людям, у которых есть семейная история онкозаболеваний.

Как делают генетическое тестирование на рак?

Перед генетическим тестированием на повышенный риск развития рака обязательно выполняют несколько шагов для определения стоит ли делать столь дорогое исследование. Такими шагами являются:

Оценка риска, т.е. есть ли вообще вероятность того, что вы заболеете определенным видом онкологии. Это основано на личной и семейной истории болезни.

Генетическая консультация. Перед прохождением генетического тестирования вам необходимо будет сходить на консультацию к специально обученному медицинскому работнику. Он подскажет какие результаты и последствия могут быть из-за тестирования. На этом этапе вы вполне можете отказаться от исследования или, наоборот, заказать тестирование сразу для нескольких членов семьи.

Информационное согласие. Это обязательный этап перед сдачей анализа. Нужно дать согласие на исследование в письменной форме. Возможно, придется заполнить достаточно подробную анкету, включающую причины, побудившие на прохождение тестирования, и планируемые дальнейшие варианты использования полученных данных.

Дальнейшие действия, фактически само генетическое тестирование на рак, выполняется только после прохождения предыдущих шагов:

Сбор образцов и лабораторные тестирования. Для исследования на наличие мутирующих генов, повышающих риск развития рака, необходимо несколько труб крови из вены.

Получение результатов тестирования. Результаты тестирования пересылают генетическому консультанту. Это делается для того, чтобы пациент смог лучше в них разобраться и понять, что делать дальше, так как генетический тест не всегда дает однозначные ответы. В некоторых случаях результатов приходится ждать недели и даже месяцы

Что делать, если результат теста на онкологию положительный?

Положительный результат генетического тестирования на онкологию говорит о том, что в крови обнаружили мутированные гены, которые ставят человека под угрозу. Многие люди начинают беспокоиться из-за этого. Это нормально. Во многих странах предусмотрены консультации с психологом, чтобы снять тревожность.

Положительный результат – это своего рода неопределенность. Но уже то, что вы знаете о повышенной вероятности развития рака даст вам возможность внимательнее относиться к своему здоровью и диагностировать рак вовремя. Например, вероятность успешного лечения злокачественных опухолей на первой стадии в странах с сильной медициной– почти 94%!

Если вы получили положительный результат генетического теста вам стоит пересмотреть многие вещи в своей жизни.

В большинстве случаев для уменьшения вероятности развития онкологии необходимо:

изменить образ жизни и поведение – правильное питание, режим, полноценный сон, отсутствие стрессов и т.п.;

регулярный скрининг – для раннего выявления онкологии.

следовать всем назначениям врача

не унывать, ведь если предупрежден, значит вооружен!

Что делать, если генетический тест на рак дал отрицательный ответ?

Обычно после получения отрицательного результата человек чувствует большое облегчение, так как риск развития определенного вида онкологии, на который проводили тестирования, меньше, чем предполагалось. Однако стоит понимать, что этот результат не гарантирует полное отсутствие риска.

Даже на 100% отрицательный результат совершенно не означает, что человек никогда не заболеет тем видом рака, на который проводили исследование. Просто у него такой же уровень риска, как и у большинства других людей.

Вывод теста неокончательный? Как это понимать и что делать?

Бывает, что информации оказывается недостаточно для четкого ответа. В этом случае результат называют «неокончательным». Это говорит о том, что риск развития рака может быть как повышенным, так и обычным. Подобный результат может вызвать разочарование и определенное беспокойство. Прояснить ситуацию поможет генетическое тестирование кровных родственников.

Что делать, если результатом является дисперсия неизвестного или неопределенного значения?

Когда генетические тесты показывают, что у человека необычная форма гена, еще неизвестная для врачей, такой результат называют дисперсией неизвестного или неопределенного значения (VUS). В большинстве случаев это говорит о том, что гены вполне обычны, просто немного другой версии, но некоторые люди могут обеспокоиться из-за подобного или даже разозлится. Помочь справиться с ситуацией в этом случае может психолог или генетический консультант.

Статья носит ознакомительный характер. Для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу.

По материалам DRA Medical Group