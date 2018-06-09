Главный редактор российского Forbes уволен из-за нарушения трудовой дисциплины

Николай Усков – главный редактор российского издания Forbes освобожден от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности главреда журнала назначен бывший шеф-редактор издания Николай Мазурин, передает RNS со ссылкой на пресс-службу медиагруппы ACMG.

В ACMG утверждают, что Усков лишился своей должности из-за неудовлетворенности качеством его работы, систематического нарушения трудовой дисциплины и трудового договора в части неконкуренции.

При этом отмечается, что Усков не имел права принимать участие в мероприятиях других брендов, но неоднократно делал это.

«Компания вынуждена была пойти на одностороннее расторжение договора с Усковым, так как ему неоднократно предлагали уйти с этой должности и предлагали разные варианты увольнения, но он отказывался», – цитирует сообщение ACMG газета «Ведомости».

Сам Усков пока публично не комментирует появившуюся информацию.

Напомним, бывший главный редактор GQ и руководитель проекта «Сноб» Николай Усков возглавил российский Forbes в январе 2016 года.