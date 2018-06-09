Борьба с запрещенным контентом и нарушителями законодательства в сфере технологий не может сдвинуться с мертвой точки и пример этому — не только тот, что сейчас у всех на слуху. Надграничный интернет оказался сильнее закона. Надолго ли?

Дикий запад в действии

«Яндекс» хотел бы бороться с пиратским контентом, но возможностей у него для этого не много. Роскомнадзор продолжает, между тем, бороться с Telegram, но менее интенсивно. Внятного технологического решения для блокировок, кроме гипотетического полного «запрета интернета», ни регуляторы, ни мощнейшие интернет-компании предложить пока не могут.

Ведущие российские ассоциации производителей и распространителей контента направили письмо на имя гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа с просьбой помочь в борьбе с пиратством в интернете, сообщило РИА Новости. В ответ на обращение в «Яндексе» указали, что компания выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нём свои законные деньги.

Однако при этом решения проблемы не предложили. «Как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с действующим законодательством во всех странах присутствия. В России правообладатели обладают беспрецедентными установленными законом возможностями по блокировке сайтов с нелегальным контентом и их зеркал. Если возложить на российские поисковые системы дополнительные обязанности по фильтрации поисковой выдачи, это может привести лишь к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции», — указали в компании, фактически предложив правообладателям самим продолжать бороться с проблемой.

Между тем, продолжается противостояние Роскомнадзора и мессенджера Telegram. Ранее Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, а Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ. Согласно последним данным, ведомство разблокировало часть подсетей Amazon и одну подсеть провайдера хостинга Online SAS, включающие 8 млн IP-адресов, ранее использовавшихся мессенджером Telegram.

Оба эти примера показывают, что, кажется, общего решения возникающих технологических проблем у властей и технологических компаний нет. При этом, задача в обоих случаях государственная. С мессенджером все ясно: необходимо выполнять решение суда. Но и пиратским контентом решаются не частные вопросы авторов, а вопрос об их правах, на защите которых стоит закон.

И вот интернет оказался сильнее закона. До сих пор такое наблюдалось только там, где современное общество проваливалось к архаичным формам организации, как на американском Диком западе. Теперь же, напротив, выше закона оказалось самое современное, что у нас есть — технологии.

Защита информации в интернете – проблема достаточно острая, но еще более серьезная сложность – возможность влиять на интернет как таковой, отмечает директор стратегических проектов CAF Group Валентин Островский. По большому счету, даже «закрыть» его целиком крайне сложно. Пожалуй, наиболее удачным на сегодняшний день является пример Китая, который в рамках проекта «Золотой щит» фильтрует полностью сайты по ключевым словам и «чёрному списку». При этом надо признать, что даже в КНР полностью ограничить доступ к VPN-сервисам, выходным узлам TOR и другим средствам проксирования трафика не получается.

Но тут стоит обратить внимание на другой аспект: в Китае цензуры и не скрывают, она носит государственный характер, рассказывает эксперт. У нас же власти декларируют иной подход: разумные ограничения в рамках законодательства. То есть мы хотим максимально вписываться в глобальное цифровое пространство, но при этом контролировать то, что не могут до конца запретить страны, активно этим занимающиеся. Стоит признать: на сегодняшний день возможностей заблокировать полностью подобные технические ресурсы у властей нет. Именно поэтому регулятор в лице Роскомнадзора попал в такое неприятное для себя положение.

Что же касается Яндекса и его позиции в отношении правообладателей, то, с одной стороны, компанию можно понять – заниматься поиском вредного контента ей совсем не хочется, так как потребует дополнительных затрат, указывает Валентин Островский. Сегодня она и в самом деле работает в рамках правового поля, и заставить ее делать это не может никто. С другой стороны – централизованно бороться с пиратским контентом можно только через поисковики, сами правообладатели эффективно этого делать не могут, да и не всегда хотят.

Те же и ИИ

На сегодняшний момент у компании «Яндекс» есть большой опыт работы с различными оналайн-сервисами и технологиями, которые позволяют решать задачи самого широкого спектра, признает руководитель проектного департамента компании Bell Integrator Михаил Лапин. При этом в правовом поле блокировок нет инструмента, способного валидировать легальный контент от пиратского. Во многом причина кроется в менталитете потребителей контента. Для западных стран в норме вещей приобретать контент, а для российского потребителя не понятно, как можно платить деньги за то, что есть в открытом доступе, или к чему есть множество способов найти бесплатные лазейки.

Ярким примером является указанная блокировка Telegram, где в рамках отключения этого мессенджера была затронута сетевая инфраструктура других бизнес-направлений, которые понесли различного объема издержки, считает эксперт. Хотели заблокировать Telegram, а заблокировали более 15 млн IP-адресов, при этом сам Telegram продолжает функционировать, применяя встроенные методы обхода блокировок. Паника, вызванная оценкой последствий блокировки, вызвала волну недоверия к политике Роскомнадзора. Все это говорит о том, что на текущий момент нет гибкого и универсального механизма, который бы смог с минимальными потерями решать вопросы удаления пиратского контента или отключения сервисов.

В дальнейшем, уверен Михаил Лапин, для решения данных вопросов необходимо будет сделать рад шагов. Так, правообладатели контента должны предоставлять в соответствующие государственные органы информацию о контенте, считает он. После проверки этой информации Роскомнадзором с помощью технологических сервисов проводится соответствующая работа. Для оперативного поиска и удаления пиратского контента можно использовать искусственный интеллект (ИИ) и предиктивную аналитику, которые позволят определить места, где он находится и провести соответствующие действия. Такой подход позволит проводить регулярную проверку данных практически в режиме «онлайн, что позволит существенно продвинуться в решении вопросов с нелегальным контентом.

Что же касается блокировки сервисов, здесь все немного сложнее, указывает Михаил Лапин. Без ИИ и предиктивной аналитики, здесь тоже, скорее всего, не обойтись. По его мнению, нет необходимости блокировать всю сетевую инфраструктуру, имеет смысл проводить блокировку сервиса точечно, а именно улавливать траффик от этого сервиса и его фильтровать. Конечно, реализация этих подходов потребует финансирования, говорит он, размер которого, можно отметить, зависит от заинтересованности в них государства.