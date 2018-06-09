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Москва, 09.06.2018

Иран позвал Россию в союзники против США

«Expert Online» 2018

России и Ирану необходимо консолидировать свои усилия на фоне одностороннего выхода США из ядерного договора  (СВПД) по иранской ядерной программе. С подобным заявлением выступил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Циндао.

«Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами», —сказала глава Ирана, добавив, что Россия сыграла «очень важную и конструктивную роль в исполнении ядерных соглашений».

Напомним, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят в одностороннем порядке из ядерного соглашения с Ираном, аргументируя свое решения якобы невыполнением обязательств иранской стороной. Также США вернули все санкции против Тегерана и стран, имеющих с этой страной деловые отношения.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году шестью странами, которые выступили в роли международных посредников. Среди них Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. Последняя осудила выход из договора США и намерена придерживаться имеющихся ранее договоренностей.

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