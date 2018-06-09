Как украинцам сэкономить на покупке авиабилетов

Авиаперевозки не самый доступный вид транспорта в плане ценовой политики, но зная некоторые хитрости, даже украинцы со средним достатком смогут позволить себе данное удовольствие.

Итак, внимайте проверенные хитрости, которые помогли многим людям значительно сэкономить на покупке билетов.

Покупка билета через интернет

Всем известный факт, что билет в кассе стоит значительно дороже, чем посадочный документ, приобретенный через сайты-агрегаторы. Их перечень можно найти в открытом интернет доступе. Еще одна маленькая хитрость – при указании региона, а не конкретного места прибытия, можно отыскать дешевые билеты на аэропорты в окрестностях. Если будете заходить на сайт авиакомпании или стороннего ресурса, старайтесь не использовать дорогие гаджеты, потому что система может автоматически подсовывать более дорогие билеты владельцам iPhone или MacBook.

Мониторинг таких сайтов как https://ifly.ua/, в том числе просмотр социальных сетей авиакомпаний, поможет найти и дешевые акционные билеты, продажа которых приурочена к какому-нибудь важному событию. Например, в честь безвизового режима с Евросоюзом можно было приобрести билеты в страны Европы в пределах 50$. Кстати, иногда бывают сбои в системе бронирования, когда цены на билеты резко падают или в принципе не соответствуют действительности. В случае покупки билета с ошибочной ценой, авиакомпания ничего не сможет предъявить и можно будет сесть на рейс по факту приобретенного документа.

Приобретение билетов с пересадкой и возможности долгосрочного планирования

Повезло также тем пользователям, которые могут заранее планировать свою поездку, ведь, как известно, за пару месяцев или даже недель до отправления, есть шанс приобрести более дешевый билет, чем за сутки до выезда. Необходимо мониторить «счастливые» часы и дни, как правило, утром понедельника и вечером пятницы стоимость билетов несколько падает, ввиду высокого потока командировочных людей. А вот особенно не выгодно покупать билеты в период проведения мероприятий массового уровня, ведь ввиду большого потока туристов цена на перелет значительно увеличивается.

Цена на авиабилеты может зависеть от даты вылета, поэтому, если человек может позволить себе приобрести билет с отклонением в несколько дней от запланированной даты заезда, то есть шанс сэкономить на покупке. Пользоваться можно и транзитными предложениями – билеты с пересадкой стоят куда дешевле, но опять-таки отслеживать их появление необходимо самостоятельно, туроператоры и авиакомпании не заинтересованы в их продаже.