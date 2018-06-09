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Москва, 10.06.2018

Как выбрать идеальный букет

«Expert Online» 2018

Красивые букеты, составленные из живых цветов, преподносят при проведении различных торжественных мероприятий, а также дарят без всякого повода. Набор цветов и форма элегантных композиций могут быть самыми разнообразными, главное, чтобы они точно выражали чувства дарителя и приносили эстетическое удовольствие получателю.

Дорогостоящий букет – совсем не то же самое, что гармоничная композиция. При грамотной подаче даже самые обычные цветы способны превзойти корзины из великолепных роз. Флористы составляют летние букеты в стилях бохо, прованс, винтаж, кантри и др. Цветы в Ростове-на-Дону можно использовать для украшения помещений или в качестве трогательного презента. Важнейший принцип составления стильного и недорогого букета заключается в отказе от стереотипов и проявлении креативного подхода. Для создания шикарной композицию из садово-полевых цветов нужно выполнить следующие действия:

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  • Выбрать концепцию. Многоцветный букет приносит радость и улучшает настроение, одноцветный отражает всю красоту отдельного сорта цветов, контрастный выглядит броско и жизнерадостно.
  • Грамотно подобрать сочетания. К примеру, гипсофила придает букету легкость. Ромашки и подсолнухи выглядят привлекательно как отдельно, так и вместе с сиреневыми и голубыми растениями. Ландыши, лаванду и гвоздику желательно использовать самостоятельно. Включение в букеты маленьких цветов делает большие более выразительными.
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  • Выбрать тип композиции. Возможны самые разнообразные варианты. Круглая композиция хороша для настольного букета, тогда как свободно собранная подходит для оформления презента. Линейная используется в качестве основы большей части наиболее привлекательных букетов. Стиль бидермейер обеспечивает возможность реализации причудливых идей: благодаря использованию уложенных концентрическими кругами цветов возможно сделать оргигинальный шароподобный букет.
  • Использовать цветы, которые находятся на различных стадиях развития: бутоны, отчасти раскрытые цветки, полностью распустившиеся цветки. Этот прием позволяет продлить срок жизни букета, поскольку соцветия будут поочередно распускаться в течение продолжительного времени.
  • Придать букету завершенный вид при помощи пшеницы, папоротника, лавра и др. Привлекательность садово-полевых композиций можно подчеркнуть при помощи декоративного оформления, для чего используются кашпо из дерева, береста, мешковина, бумага, сетка из пластмассы и джута, плетеные корзины.

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Выбрать наиболее подходящий вариант помогут книги по флористике или фотографии букетов крупным планом, которые можно найти в интернете. Профессиональные флористы помогут составить оригинальный цветочный ансамбль с тщательно разработанным дизайном. Роскошный букет можно составить из цветов одного или разных сортов.

Великолепные композиции https://catandclover.ru/zakaz-buketov/ создаются с использованием следующих видов растений:

Розы наилучших сортов. Ред Наоми отличаются крупным соцветием, прекрасным красным цветом и изысканным ароматом. Окрашенные в белый цвет с зеленым оттенком голландские розы Аваланш выделяются объемными бутонами, эквадорские розы можно узнать по большой головке и высокому стеблю. Розы Свит Юник окрашены в неяркий насыщенный цвет они остаются в периоде полураскрытия в течение продолжительного времени и помогают составлять большие букеты. Розы Хай Меджик с красно-желтыми цветками представляют собой гибридный сорт. Роза Эсперанс выделяется большими бутонами, Аква – большими цветками и минимальным количеством шипов.

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Высокой популярностью в настоящее время пользуются пионы. Для составления букетов подходят полумахровые, японские, махровые и анемоновидные сорта. С их помощью создают как скромные, так и щикарные букеты, имеющие изысканный вид, но лишенные напыщенности. При этом по красоте они ничуть не уступают розам.

Белые, желтые и бордовые каллы. Изящная форма лепестка-покрывала позволяет создавать весьма привлекательные букеты. Их можно использоваться как отдельно, так и в сочетании с зеленью.

Орхидеи. Один из самых ярких сортов с большими ароматными цветками – цимбидиум. Наиболее привлекательные букеты создаются вместе с фрезией, розами, каллами, хризантемами, альстромерией, которые акцентируют внимание на экзотичности орхидеи. Составленный из орхидей монобукет имеет будничный вид.

При составлении крупных букетов, рассчитанных на особо торжественных случаев, наиболее часто используются гибридные и чайные розы, тюльпаны, нередко дополняемые орхидеями, альстромерией, каллами. Цветочные ансамбли могут включать в себя сто одно растение, а также от трехсот одного до пятисот одного растения. Такие крупные композиции помещают в большие плетеные корзины, изготовленные из натурального материала.

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