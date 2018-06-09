Как выбрать подрядчика для строительства домов и бань из сруба

После того, как вопрос с проектом дома или бани из сруба решен, необходимо принять решение о том, кому поручить выполнение строительных работ.

При этом необходимо учитывать, что срок строительства небольшой бани «под ключ» составляет от трех до восьми месяцев, тогда как на строительство срубов домов из бревна под ключ уходит около полутора лет. Чтобы успешно решить проблему с выбором подрядчика, нужно следовать нескольким правилам, указанным ниже.

Первое правило: заказчик должен получать удовольствие от общения с потенциальным подрядчиком. У партнера важны такие качества как добросовестность, внимательность к клиенту, умение общаться. Если будущий подрядчик отвечает этим критериям, то можно начинать сотрудничество с ним.

Второе правило: подрядчик должен продемонстрировать высокий профессионализм. Сделать вывод о его соответствии данному критерию можно по проявлению готовности взять на себя ответственность за все стадии строительства домов и бань, от подготовки эскизов до выполнения внутренней отделки и обустройства ландшафта. Способность подрядчика выполнить все работы по строительству сруба дома без привлечения других исполнителей позволяет заказчику избежать тех проблем, которые неизбежно возникают при выполнении строительных работ несколькими подрядчиками.

Третье правило: нужно ознакомиться с результатами выполнения предыдущих заказов подрядчиком. Для этого надо осмотреть несколько его работ, прочитать отзывы о нем в интернете и в соцсетях. Готовность подрядчика показать потенциальному заказчику выполненные ранее работы говорит о его умении выстраивать доверительные взаимоотношения со своими клиентами.

Четвертое правило: необходимо тщательно изучить смету. Стоимость строительных работ является одним из важнейших факторов при выборе. Поэтому нужно правильно оценить смету, хотя без подготовки это может вызывать затруднения. Надо попытаться проверить соответствие графы «стоимость» графе «виды строительных работ». Нередко случается так, что попытки заказчика сэкономить деньги путем выбора дешевого варианта приводят к тому, что он не получает желаемого результата. В русском языке существует поговорка «скупой платит дважды», и о ней необходимо помнить. Как правило, низкая стоимость услуг свидетельствует об их невысоком качестве, тогда как высокая стоимость является признаком хорошей работы.