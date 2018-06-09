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Москва, 09.06.2018

Китайские хакеры украли у ВМС США секретные данные

«Expert Online» 2018

Работающие на правительство Китая хакеры похитили высокочувствительные данные у подрядчика военно-морских сил США, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.

Отмечается, что хакеры получили доступ к информации, которая касается разработки в области ультразвуковых противокорабельных ракет. Планировалось, что ракеты должны были появиться на американских подлодках после 2020 года.

По сообщению издания, сведения «весят» около 614 Гбайт. Подрядчик ВМС США хранил их на незащищенном сервере. В итоге злоумышленники получили доступ к 614 Гб информации, которая относится к проекту Sea Dragon («Морской дракон»).

Также проводится расследование по факту кибератак, зафиксированных в январе и феврале 2018 года.

В настоящий момент ВМС США ведет следствие утечки секретных данных при помощи ФБР. Следователи полагают, что за кражу ответственны хакеры, работающие на министерство государственной безопасности Китая.

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