Литва обвиняет Россию в «использовании» ядерного оружия против запада

Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите девяти государств Прибалтики и Центральной Европы «Бухарестской девятки» в Варшаве заявила, что Россия «испробовала» свой ядерный потенциал на странах Запада, пишет REGNUM.

Грибаускайте призвала в этой связи НАТО быстрее реагировать на сдерживание агрессии со стороны России и «быть там, где возникает угроза». Политик уточнила, что «ядерный потенциал» Россия испробовала в ходе военных учений «Запад 2017».

«В прошлом году во время военных учений «Запад 2017» Россия очень широко испробовала направленные против Запада атакующие конвенционные, гибридные и ядерные силы», - рассказала Грибаускайте, призвав запад «немедленно реформировать оборону НАТО, и начать нужно с укрепления восточного фланга».

Литва также поддерживает предложение США по повышению боеготовности сил альянса, которая предусматривает прибытие в зону конфликта 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей в течение 30 дней.