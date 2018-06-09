Микрозайм без процентов и его особенности

Сложная финансовая ситуация может настигнуть каждого. Кто-то в такие моменты обращается за помощью к близким, а кто-то пытается решить проблему самостоятельно, взяв денежный кредит.

До недавнего времени, оформить ссуду можно было исключительно в банке, но на сбор всех необходимых для этого документов требовалось немало времени. Да и проценты за пользование таким кредитом были немалые. Именно поэтому все большую популярность сегодня набирают МФО, предоставляющие займы не только быстро, но и под 0%, такие как zaim-bez-procentov.su.

Ключевые преимущества займа в МФО

Возможность получения ссуды даже при наличии плохой кредитной истории. МФО одинаково лояльно относятся ко всем заемщикам, даже тем, у которых ранее были просрочки по погашению кредита. Сохранение информации в тайне. Денежный займ в микрофинансовой компании можно оформить в условиях полной конфиденциальности. Благодаря чему ни родственники, ни знакомые не узнают об имеющихся у вас финансовых трудностях. Возможность оформить кредит под 0%. Выдача ссуды на любые цели. Вам не придется отчитываться перед МФО, для чего вам необходимы деньги, даже если вы хотите погасить ими ранее взятый кредит. Минимальный процент отказов. В микрофинансовой организации займ может оформить не только работающий человек, а и студент или пенсионер. Удобство оформления. Оставить заявку на получение займа можно онлайн, в любое время суток. Высокая скорость принятия решения. Заявки на получение кредита рассматриваются не более получаса. Удобство получения ссуды. Кредитные средства могут быть перечислены на электронный кошелек заемщика, банковский счет или кредитную карту.

Условия оформления займа под 0%

Оформить денежный кредит в МФО может практически каждый гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Для этого понадобиться лишь наличие паспорта и постоянной регистрации на территории нашей страны. Как правило, дополнительных документов от потенциального заемщика не требуется, собственно, как и залогового имущества или поручителя.

Что касается суммы займа, то в случае с безпроцентным кредитом она не может превышать 15 тыс. руб. При этом срок кредитования составляет не более 30 дней. Досрочное погашение только приветствуется, поэтому штрафные санкции за него не предусмотрены.

Некоторые заемщики не решаются воспользоваться таким заманчивым предложением от МФО, боясь скрытых комиссий. И напрасно, ведь если соблюдать все данные финансовой организации обязательства, кредит действительно получается безпроцентным.