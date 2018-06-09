Особенности покупки недвижимости в Дубае

Чтобы принять правильное решение о приобретении недвижимости в Дубае, необходимо изучить особенности местного законодательства и провести всесторонний анализ этого сектора.

В соответствии с изданным шейхом Дубая в 2002 году специальным указом, граждане других государств имеют право приобретать недвижимое имущество в обозначенных фригольд-зонах, в состав которых входят свободные экономические зоны, а также в новых престижных районах, где в настоящее время строится множество объектов. В других районах, как и прежде, разрешается лишь аренда. Исключение сделано для граждан государств Персидского залива: они не ограничены только freehold-зонами и имеют возможность приобретать недвижимое имущество там, где захотят. Это относится и к бизнесменам, зарегистрировавшим фирмы в свободной экономической зоне Джебель Али. Именно благодаря данному законодательному акту в Дубае начался строительный бум, продолжающийся и в настоящее время.

Законодательство в секторе недвижимости в Дубае не столь примитивно, как представляется непосвященному. Если не разобраться в его тонкостях самостоятельно или не воспользоваться помощью высококвалифицированного юриста, то можно допустить ряд промахов. В первую очередь, необходимо учитывать различия между тремя разновидностями собственности в Дубае:

Freehold-зоны, где покупатель недвижимого имущества получает полные права на него и может сдавать его в аренду, перепродавать и т. д.

Близкий к freehold тип владения, несколько отличающийся от него. Чаще всего он используется в многоквартирных домах и иных объектах недвижимости с общей территорией, где в полном праве обладания недвижимостью принимает участие несколько владельцев.

Тип собственности, отличающийся от freehold тем, что владелец полностью получает права на недвижимое имущество лишь после выплаты прежнему собственнику ее стоимости и арендной платы. Срок аренды может составлять от двадцати до девяноста девяти лет.

Приобретение недвижимого имущества в Дубае имеет много преимуществ: