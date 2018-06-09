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Москва, 10.06.2018

Особенности выбора перьевой ручки

«Expert Online» 2018

Перьевая ручка вошла в обиход только в 19 веке. В это время она уже поменяла прежние версии, при которых необходимо было макать ею в чернильницу при написании каждой строки.

В 1884 году запатентовали новый вариант инструмента. И легенда в следующем: в это время прогресс стоял на месте, поэтому о грамотном исполнении вещи и не могло идти речи. Поэтому ручка оставляла кляксы. Уотерман, который и открыл свое изобретение, испортил договор, после чего отправился за новым бланком. Этим и воспользовались конкуренты. Но даже учитывая массовое производство, небольшую стоимость, шариковые ручки не могут сравниться с перьевыми относительно тонкости линии, эстетики.

Утонченный дизайн

Перьевые ручки lamy различаются формами, цветовыми решениями. Такие параметры не отражаются на письме, но имеют значение для владельца. Именно поэтому крайне важно иметь ручку, отличающуюся стильным дизайном.

Если же изделие будет маленьким или очень большим, то этот факт спровоцирует быструю усталость руки. В соответствии с материалом будет варьироваться и вес ручки. Как правило, она производится из металла, либо пластика. Перед приобретением необходимо изучить каждую модель. Так вы выясните, какая будет самым удачным решением.

Особенности пера

Каждая ручка имеет такие основные части, как корпус, перо, система наполнения. В первую очередь требуется учитывать перо при выборе такого аксессуара. Оно представляет собой наконечник из металла – он и касается бумаги. Перо влияет на то, как пишет ручка.

Многие модели произведены из нержавеющей стали, сплавов золота, родия. Этим и объясняется долговечность, надежность материалов. Ручка, отличающаяся золотым пером, становится отличным презентом. Следует найти оптимальный наконечник. Лишь хозяин может решить, каким именно он будет – узким или широким, гибким.

Размеры наконечника определяют, насколько широкой станет линия. Большим спросом пользуется тонкий наконечник. Его ширина полностью соответствует линиям шарикового аналога. Если почерк мелкий, то это – идеальное решение. К плюсам относят и небольшой расход чернил. Это всего лишь рекомендация, потому как грамотный выбор пера определяется исходя из особенностей почерка.

Как правило, почти все перья формируют на бумаге одну ширину, как и шариковая ручка. Есть и другие варианты, рисунок которых зависит от интенсивности нажатия, направления. Приобретая такую ручку, необходимо присмотреться к перу, которое отличается наконечником круглой формы.

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