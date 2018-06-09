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Москва, 09.06.2018

Путин поговорил с Порошенко

«Expert Online» 2018

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин провели в субботу телефонный разговор, они договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба украинского лидера.

"Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы украинского президента, Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских заключённых, обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

В свою очередь пресс-служба Кремля отмечает, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. "Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата", — говорится в сообщении.

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