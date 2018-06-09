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Москва, 09.06.2018

Путин заявил о готовности наладить отношения с США

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности наладить отношения с США.

По словам президента, власти страны готовы к развитию и углублению, к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу».

Кроме того, Путин выразил надежду на то, что диалог с американским президентом Дональдом Трампом может быть конструктивным.

«Опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы», – резюмировал российский лидер.

Напомним, накануне сообщалось, что по мнению президента США Дональда Трампа, Россия должна быть возвращена в состав G8. Кроме глава Белого дома почеркнул, что наша страна должна присутствовать на саммите G7.

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