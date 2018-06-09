Роскомнадзор разблокировал восемь миллионов IP-адресов

Роскомнадзор разблокировал более восьми миллионов IP-адресов, обеспечивающих работу мессенджера Telegram в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в службе, к данному моменту приложение больше не запрашивает доступ к этим ресурсам. Разблокированные IP-адреса входили в подсети хостинга Online SAS и платформы Amazon.

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос о волнении пользователей из-за блокировки мессенджера Telegram, президент Владимир Путин сообщил, что он на своем месте также волнуется, но за безопасность людей.

«Когда представители спецслужб говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются, то как я должен реагировать?», - сказал президент.

Напомним, весной представители ФСБ запросили у руководства мессенджера ключи для дешифровки сообщений пользователей, на что те ответили отказом. После этого Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России.

В Telegram все претензии назвали необоснованными и для обхода блокировки перешли на хостинги Amazon и Google. В ответ адзорное ведомство заблокировало IP-адреса сторонних компаний, обеспечивающих доступ к приложению в России. Меры коснулись приложений и соцсетй «ВКонтакте», «Яндекс», Twitter, Facebook, «Одноклассники», Yahoo, LiveInternet и других ресурсов.