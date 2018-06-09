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Москва, 09.06.2018

Курс доллара снова растет, но для рубля есть хорошая новость

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара снова растет, но для рубля есть хорошая новость
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в субботу снова перешел к росту к рублю, увеличив недельный прирост, волатильность при этом продолжает падать. Доллар укрепляется на 9 копеек до 62.40 рубля, увеличивая рост на этой неделе до 0.3%.

Курс рубля в пятницу воспользовался неожиданным предложением Дональда Трампа вернуть Россию в G8 и перешел к росту, прибавив 50 копеек - до 62,31 рубля. Официальный курс доллара на выходные составил 62,34 рубля.

По некоторым данным, встреча Путина и Трампа может состояться в Вене в июле. О том, что столица Австрии рассматривается в качестве возможно места проведения саммита рассказал в субботу Дмитрий Песков. Российско-американские переговоры будут использоваться спекулянтами как возможность игры на повышение рубля. Дорогая нефть, ожидание потеплений отношений Вашингтона и Москвы, высокие процентные ставки позволят рублю и дальше игнорировать турбулентность на рынках валют развивающихся стран и интервенции Минфина.

К тому же велика вероятность, что Банк России не будет снижать ставку 15 июня, что также может оказать поддержку рублю.

Хотя 11-12 июня - праздничные дни в России, Московская биржа будет открыта для торговли валютой в понедельник.

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