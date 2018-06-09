Первый звонок для смартфонов

Объем заказов Apple на сборку новых iPhone, выход которых намечен на сентябрь, упал в годовом сопоставлении на 20%. Но это проблема не только американской корпорации. И аналитик уже напоминает про рассвет и закат Nokia и Motorolla.

Первый звонок к последнему звонку

По оценкам аналитиков IDC, на которых ссылается «Вести.Финанс», в 2017 году объем рынка смартфонов в штучном исчислении уменьшился на 0,1% — до 1,465 млрд единиц, что произошло впервые в истории отрасли. Впрочем, прогнозы на 2018 год еще хуже – ожидается снижение показателя еще на 0,2%, до 1,462 млрд штук.

Пожалуй, наиболее показательным здесь является спрос на продукцию американской Apple. Так, объем заказов на сборку новых iPhone, которые компания, как ожидается, представит в сентябре, сегодня оказался на 20% ниже, чем годом ранее, сообщило издание Nikkei Asian Review. После публикации статьи Nikkei акции Apple на предварительных торгах в пятницу, 8 июня, упали в цене на 2%. По данным Apple, в октябре-декабре прошлого года компания продала 77,31 млн iPhone, включая смартфоны предыдущих поколений, что на 1% меньше, чем годом ранее.

У компании Apple появились проблемы в виде сильных конкурентов в более низком ценовом сегменте, отмечает ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. А в целом по рынку смартфонов, при условии отсутствия революционных новинок, которые могли бы стать мотивом для замены существующей техники, в ближайшие год-два можно ожидать стагнацию по продажам.

Среднестатистическому потребителю важны хорошая камера, выход в интернет, соцсети, мессенджеры, скоростной тачскрин, указывает эксперт. По сути, 90% пользователей гаджетов использует именно эти функции и опирается на оценку данных опций при выборе смартфона. Так вот, все эти «удовольствия» доступны для потребителя в более низком ценовом сегменте, чем продукция компании Apple. Обратите внимание, подчеркивает она, что во втором полугодии Apple собирается выпустить три новых модели телефона, две из которых будут оснащены дорогими дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), как в случае iPhone X.

Вряд ли это решение сможет вызвать повышенный спрос или стать причиной для замены нынешнего телефона. При покупке новой техники, возможно, и будут отдавать предпочтение обновленным моделям, но кардинальных изменений нет, полагает Мария Сальникова. Потому можно ожидать, что в целом в сегменте в ближайшую трехлетку цена в два, два с половиной, три раза дешевле продукции Apple будет поддерживать спрос на продукцию азиатских компаний, в числе которых и Huawei, и OnePlus.

Стоит отметить, добавляет аналитик, что в списке Forbes Global 2000 технологические компании представлены 130 фирмами из 18 стран. Азиатско-Тихоокеанский регион представлен 59 компаниями, США — 54 фирмами. То есть азиатские конкуренты будут активно препятствовать прогрессу гегемонов – Apple и Samsung. Хотя, для любителей ощущения в руках премиальной продукции замены пока нет.

Мы сделали это

Рынок смартфонов достиг насыщения, говорит, в свою очередь, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, люди, которые могли его купить – сделали это. Кроме того, линейка смартфонов уже несколько лет не может предложить ничего нового, поэтому упор рекламы сделан на фотокамеру, цветопередачу и цвет аппаратов. Базовый функционал остается прежним, а потребительский спрос, накачанный рекламой этих же смартфонов, теперь требует что-то новое. Клиенты привыкли к этому типу телефонов и начинают брать эффективные модели, а не раскрученные, что приводит к дальнейшей потере позиций обоих гигантов рынка.

Привыкание и отсутствие новизны – это не единственные причины, по которым рынок перенасыщен, считает аналитик. Несмотря на искусственное замедление ПО старых смартфонов и установленное ограничение на срок службы комплектующих, у людей на руках остается много аппаратов старых моделей. Эти люди не покупают каждую следующую модель, выходящую на рынок, а меняют смартфон через 2-3 года. В итоге, стратегия выпуска смартфонов по несколько моделей в год теперь приводит к меньшим результатам, что грозит не только потерей темпа роста доходов компаний, но и кардинальной сменой подхода к подаче и выпуску новых телефонов.

Мы помним про рассвет и закат Nokia и Motorolla. Если Samsumg и Apple не изменят свои планы на развитие рынка, то такая же участь ждет и их, говорит Роман Блинов. Сроки радикального снижения доли на рынке могут занять всего 2-3 года, после чего новые флагманы окажутся впереди.