СМИ: США понадобилось новое оружие для подавления российской ПВО

Из-за растущей «российской угрозы», которая очень пугает США, американская армия собирается сделать акцент на разработке оружия, способного вести огонь на больших расстояниях с высокой точностью.

Предполагается, что новые ракеты и дальнобойная артиллерия смогут наносить удары противнику и его системам ПВО, прокладывая таким образом путь своей авиации, пишет Warrior Maven со ссылкой на заявление министра армии США Марка Эспера.

При этом в перечень нового американского оружия входят ракеты, гиперзвуковое оружие и дальнобойная артиллерия. Как отмечают журналисты издания, во время обсуждения перспектив модернизации Вооружённых сил США Эспер заявил, что разработки подобного вооружения станут «приоритетом номер один» для его ведомства.

Также стало известно, что в настоящее время американская армия рассматривает возможность создания дальнобойного артиллерийского орудия, созданного с использованием новых сплавов, с удлинённым стволом и которое будет оснащаться снарядами с прямоточным ракетным двигателем, что в совокупности позволит точно поражать цели на большой дистанции.

Подчёркивается, что главной причиной для начала таких разработок стали как применение РФ дронов, высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы, так и «нарушения» Москвой договора РСМД, которые привели к тому, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания нового ядерного оружия малой мощности.

Планируется, что программа разработки высокоточных средств поражения дальнего радиуса (LRPF) будет осуществлена к 2027 году. Она строится на технологии наведения следующего поколения, благодаря которой станет возможным поражение целей на расстоянии 500 км.

По мнению экспертов, такое оружие будет иметь большое значение в случае войны с таким противником, как Россия, так как она обладает одной из самых развитых систем ПВО в мире.

«Именно поэтому высокоточные средства поражения большого радиуса действия — приоритет номер один для армии США. Например, в случае если мне понадобится подавить ПВО противника с помощью дальнобойной артиллерии, у меня будут для этого средства… Если я могу подавить вражескую ПВО — будь то орудия, ракеты, радары и так далее, — то я проложу путь ВВС, чтобы они смогли заняться своим обычным делом — делом, которое у них хорошо получается», — резюмировал министр.