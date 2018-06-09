Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.06.2018

США перебрасывают на Украину военные самолеты

«Expert Online» 2018
  • США перебрасывают на Украину военные самолеты
Военное обозрение

Как сообщает Obozrevatel, Соединенные Штаты перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков.

Техника была переброшена во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе. Вместе с самолетами на украинскую территорию прибыли 150 человек - члены экипажа и персонал.

В пресс-службе ВВС США сообщают, что целью переброски машин является «повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса».

Напомним, что США стали активней помогать Киеву в военной сфере после госпереворота в 2014 году. Соединенные Штаты оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов с началом военных действий на Донбассе. Украинцы получают из-за океана вооружение, обмундирование и экипировку, летальное оружие. Не так давно Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
      Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным
    2. Курс доллара: наступает переломный момент
      Курс доллара: наступает переломный момент
    3. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»