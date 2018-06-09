США перебрасывают на Украину военные самолеты

Как сообщает Obozrevatel, Соединенные Штаты перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker для заправки стратегических бомбардировщиков.

Техника была переброшена во Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в Иллинойсе. Вместе с самолетами на украинскую территорию прибыли 150 человек - члены экипажа и персонал.

В пресс-службе ВВС США сообщают, что целью переброски машин является «повышение безопасности союзников США в Восточной Европе и уровня военного взаимодействия между членами НАТО и партнерами альянса».

Напомним, что США стали активней помогать Киеву в военной сфере после госпереворота в 2014 году. Соединенные Штаты оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов с началом военных действий на Донбассе. Украинцы получают из-за океана вооружение, обмундирование и экипировку, летальное оружие. Не так давно Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin.