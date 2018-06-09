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Москва, 09.06.2018

Стало известно, когда Трамп и Ким Чен Ын прибудут в Сингапур

«Expert Online» 2018

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан рассказал журналистам, когда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ки Чен Ын прибудут на саммит, в ходе которого 12 июня запланирована двухсторонняя встреча лидеров двух стран.

По его словам, произойдёт это 10 июня, передаёт RT.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что подготовка к встрече на высшем уровне завершена.

Напомним, в ходе встречи, которая пройдёт в отеле Capella на острове Сентоса, Дональд Трамп и Ким Чен Ын намерены преодолеть накопившиеся за десятилетия разногласия.

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