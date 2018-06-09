В правительство России внесён законопроект о снижении акцизов на топливо

В Кабмин РФ внесён законопроект о снижении акцизов на топливо.

Соответствующий документ предложен для обсуждением Минфином, передаёт RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер правительства Дмитрий Козак рассказал о разработке проекта по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты. Российский лидер пообещал поддержать эту инициативу.

Ранее сообщалось, что впервые с конца марта 2018 года цены на бензин на автозаправочных станциях Москвы показали снижение.