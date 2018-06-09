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Москва, 09.06.2018

В Судане может появиться база ВМФ России

«Expert Online» 2018

Продолжается обсуждение вопроса по созданию  базы ВМФ РФ в Судане. С подобным  предложением  ранее выступила суданская сторона. Как сообщил в интервью РИА Новости посол России в Судане Владимир Желтов, речь идет о пункте военно-технического обеспечения, а не о военной базе.

«Это предложение все еще изучается и обсуждается профильными органами в России и Судане. Когда эта работа закончится, будет объявлено об итогах через официальные каналы», — рассказал Желтов в интервью.

Дипломат подчеркнул, что обсуждение ведется о строительстве пункта обеспечения для российских военных кораблей, которые базируются в Красном море.

Напомним, в ноябре 2017 года президент Судана Омар аль-Башир заявил о готовности обсудить в ходе своего первого визита в Россию возможность создания российской военной базы на Красном море.

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