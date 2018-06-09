Выбираем видеокарту для игр

Делать выбор видеокарты необходимо, исходя из параметров монитора. Разрешение определяет, в какой момент платить больше за графику на компьютере уже не имеет смысла.

Подбор видеоадаптера, учитывая разрешение дисплея

Степень загруженности видеокарты зависит от количества пикселей, которые отображает дисплей ПК. Для игрового процесса на мониторах с hd разрешением (это может быть 1280×1024, 1366×768 или 1600×900 пикселей) достаточно приобрести такие классические модели, как GeForce GTX 960, GTX 1050 Ti, либо комплектующую того же сегмента - Radeon R9 285.

Если же к компьютеру подключен экран с более высоким разрешением, 1080 px и выше, графический ускоритель должен быть соответствующего уровня. Лучше всего купить видеокарту, которая потянет нагрузку на средних и высоких показателях графики. Для таких целей идеально подойдет модели уровня Radeon RX 580, либо GeForce GTX 1060 или аналоги по техническим характеристикам других производителей.

Наиболее дорогостоящими являются видеокарты для игр в разрешении порядка 4K (3840x2160 px). Чтобы избежать проседания FPS, рывков и недостаточно четкого изображения, стоит обратить внимание на видеокарту GeForce GTX 1080 Ti и подобную ей продукцию.

Разъемы

При выборе видеокарты важно учитывать разъемы дисплея, через которые он подключается к системному блоку. Наиболее подходящий вариант, покупка видеокарт для мониторов с HDMI разъемом. Все современные модели видеочипов без проблем будут работать с ним.

Устаревший DVI-разъем встречается все реже. Аналоговый VGA-разъем используется лишь на дешевых графических картах. В случае с высоким разрешением дисплея, используемом в новых мониторах и видеокартах, обычно используются разъемы типа DisplayPort.

Объем видеопамяти

Компьютер никогда не жалуется на малое количество видеопамяти, однако чем больше ее объем, тем лучше. Недостающие ресурсы ПК будет использовать с ОЗУ и жесткого диска, из-за чего игры будут работать рывками.

Для игры с разрешением 1080 px и средним качеством графики хватит и 3 ГБ видеопамяти. Максимальная детализация требует уже 4-5 ГБ. Для мониторов с разрешением 4К требуется не менее 6, а лучше – 8 ГБ.

Отличия видеокарт различных производителей

После того как геймер определиться с подходящей моделью, ему предстоит сделать выбор из нескольких ее вариаций (отличия заключаются в модификациях, цветовых решениях, количестве кулеров и других параметрах). Дизайн в данном случае не несет существенной нагрузки и никим образом не вляет на работу видеакарты, а вот система охлаждения и уровень шума являются ощутимыми для игрока параметрами. То же самое касается и скорости работы.