Россия – в четвертьфинале!

Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв в серии 11-метровых сборную Испании. Героем матча стал голкипер команды Игорь Акинфеев, отразивший два послематчевых пенальти из пяти

Первый тайм матча в заполненных «Лужниках» оставил двоякое впечатление. С одной стороны, испанцы владели абсолютным преимуществом в передачах, катая мяч по всему полю, хотя и не создав при этом ни одного голевого момента. С другой, команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Уже на 12-й минуте сборная России забила в свои ворота – уже второй матч подряд. На этот раз, поскольку автора предыдущего автогола Черышева на поле не было, данную «миссию» взял на себя Игнашевич, слишком увлекшийся борьбой за мяч с Серхио Рамосом.

На этом развитие событий на поле затихло. Сборная России вновь сосредоточилась на своей половине поля, рассчитывая подловить соперника на ошибке. Испанцы, похоже, не ожидали, что россияне не станут бороться за инициативу. Убаюканные своим преимуществом, они решили контролировать мяч, позабыв о том, что в игре рано или поздно случаются стандартные положения: угловые и штрафные. После редкой подачи с угла поля в штрафной испанцев мяч попал в руку Пике, и Дзюба уверенно забил 11-метровый. Довольно буднично получилось.

Испанцы запоздало встрепенулись, провели пару опасных атак, но были остановлены свистком на перерыв.

Во второй половине матча ситуация на поле только ухудшилась. Испанцы придавили россиян к воротам, но никак не могли создать голевой момент. Передавая мяч друг другу, они выбирали удобное место для атаки, но ни один игрок не пытался обострить ситуацию, взять игру на себя.

Затем на поле появился ветеран Иньеста, способный обострить ситуацию одним пасом. К этому времени россияне, казалось, настолько выдохлись, что были не в состоянии наладить хоть какую-нибудь осмысленную игру. «Красная фурия» для атак облюбовала себе левый фланг, где постоянно крутился юркий Иско, в помощь которому то и дело отправлялся Иньеста. Мелкий пас, постоянные передачи поперек поля превратили испанскую атаку в подобие регби. До ударов дело доходило редко, когда же они все-таки получались, то отменно действовал Акинфеев.

В дополнительное время команды воспользовались новой возможностью сделать дополнительную четвертую замену. Россияне отбивались из последних сил. Все чаще игроки нашей сборной валились на газон из-за сведенных судорогой мышц, но продолжали биться. Испанцы выглядели более свежими. Акинфеев несколько раз вступал в игру, подчищая огрехи своих защитников. Но победный гол никто забить так и не смог.

За 120 минут игроки в красном нанесли 22 удара по воротам, 8 из которых пришлись в створ, россияне – 6, при этом точным оказался один.

Ну а в серии пенальти блеснул мастерством Игорь Акинфеев, отбивший два удара: от Коке и Аспаса, при этом второй мяч наш голкипер ухитрился отразить ногой, заваливаясь в правый от себя угол! Это – фантастика! А что творилось на стадионе! Да что стадионе, во всей стране!

Победный прием мяча анфас

Сборная, ни разу не выходившая из группового турнира чемпионатов мира с 1986 года, за две недели вошла в число 8 лучших команд планеты! Невероятный успех россиян, которые до начала чемпионата занимали 70-ю строчку в рейтинге ФИФА, сейчас будут анализировать сотни знатоков и экспертов футбола. Теперь же, по горячим следам, можно отметить, что нашу команду вывели в четвертьфинал самоотдача, мастерство Акинфеева и толика везения, которая должна быть на стороне хозяев чемпионата мира. Создав более техничным испанцам проблемы в атаке, сборная России воспользовалась крохотным шансом. И выстояла.

Игра забудется, а результат останется. Россия впервые в современной истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где соперником россиян станет победитель матча Хорватия – Дания. Добиться успеха в нем будет еще труднее, чем сейчас. За счет антифутбола чемпионаты мира не выигрывались. Нужно предложить что-то новое.

Читайте также обзор турнира и небольшой - оправдавшийся - предварительный анализ в материале "Пятна на испанском солнце".