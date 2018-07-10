27 вопросов Общественной палаты РФ к Правительству РФ по поводу пенсионной реформы

В Общественной палате подготовили 27 вопросов по пенсионной реформе, которые будут отправлены в профильные министерства и Госдуму.

1. Почему новый майский указ президента говорит об экономическом росте, а правительство связывает рост пенсий не с ним, а с повышением пенсионного возраста?

2. Что страшного в том, что финансирование ПФР – самая крупная статья расходов федерального бюджета?

3. В каком возрасте в России действительно наступает утрата трудоспособности?

4. Какие иные источники компенсации дефицита бюджета пенсионного фонда, кроме повышения пенсионного возраста, рассматривало Правительство?

5. Планируется ли сократить дефицит бюджета пенсионного фонда за счет самозанятых и трудовых мигрантов?

6. Сколько работающих необходимо на одного пенсионера для обеспечения сбалансированности пенсионного фонда?

7. В России избыток или дефицит рабочей силы?

8. Есть ли обеспеченная ресурсами и просчитанная программа переподготовки людей предпенсионного возраста?

9. Что будет с падением спроса на потребительском рынке, если доходы у 60-ти летних упадут, а у 65-ти летних они вырастут на ощутимо меньшую величину?

10. Насколько возрастет бедность людей в возрастной категории 60-65 лет, продолдажвших работать после выхода на пенсию, а теперь будут лишены пенсии?

11. Как конкретно Правительство будет не допускать дискриминацию работников предпенсионного возраста?

12. Что будет с безработицей среди молодежи, если будет обеспечено отсутствие дискриминации для людей пожилого возраста?

13. Как совместить создание рабочих мест для возрастной категории 60-65 лет и требуемый рост производительности труда в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года № 204?

14. Если предприятия с плохими условиями труда частные, а оплату льгот их рабочим берет на себя государство, то почему граждане должны позже уходить на пенсию?

15. Что будет с пенсионными накоплениями мужчин, которые будут выходить на пенсию без льгот, т.е. в 65 лет, в случаи их смерти?

16. Будет ли устранена несправедливость в отношении работников, которые платят значительные пенсионные отчисления, но получают пенсию меньше 10% от заработной платы? Не «загонит» ли это в тень высокие зарплаты?

17. Почему государство фактически блокирует эффективные инвестиции с использованием средств пенсионного фонда?

18. Есть ли прогноз того, насколько интенсивно люди со слабым здоровьем будут добиваться инвалидности для компенсации повышения пенсионного возраста?

19. Какие дополнительные расходы потребует адаптация системы здравоохранения к обслуживанию пожилых людей предпенсионного возраста с низким уровнем жизни?

20. Почему практически ничего не выполнено в ходе реализации стратегии долгосрочного пенсионного развития 2012 года?

21. Зачем установлены такие высокие темпы повышения пенсионного возраста?

22. Почему разговоры о введении прогрессивного налога пресекаются, а 2% НДС приняли сразу?

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23. Каков прогноз экономии федерального бюджета при долгосрочном применении предлагаемой пенсионной модели?

24. Зачем России присоединяться к Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения 1955 года?

25. Какие малые населенные пункты, живущие за счет пенсионеров, исчезнут?

26. Будет ли реализован принцип: чем больше детей, тем раньше выход на пенсию?

27. Как пенсионная реформа увязана с другими политиками: экономической, трудовой, миграционной, демографической, образовательной и прочими, целеполагание для которых содержится в майском указе Президента?