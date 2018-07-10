Общественная палата поддержит законопроект о пенсионной реформе только если её реализация будет содействовать выполнению майского указа президента. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС заявил секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев: «Пенсионная реформа, как и другие действия исполнительной власти, в первую очередь должны способствовать достижению тех целей, которые есть в «майском» указе президента. Если нам удастся так скорректировать предлагаемый законопроект, что цели будут достигаться, мы, несомненно, его поддержим». Коррекция предстоит, похоже, масштабная. В Общественной палате подготовили 27 вопросов по пенсионной реформе, которые будут отправлены в профильные министерства и Госдуму. С полным списком можно ознакомиться ниже.

Встреча общественников с журналистами в пресс-центре ТАСС состоялась по горячим следам нулевого чтения проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, которое прошло накануне в стенах Общественной палаты. Участники обсуждения сошлись во мнении, что пенсионная реформа в том виде, в котором её предлагает правительство, ещё сырая и нуждается в качественной доработке. «Нельзя гнать в таком сложном и важном вопросе. Если мы увидим, что показатели выполняются, что все сбалансировано, то тогда необходимо во всех проявлениях правительства поддержать закон, но с полным пониманием того, куда мы придем и что мы получим», – отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин.

С момента объявления о пенсионной реформе Общественная палата организовала широкое обсуждение законопроекта, а Валерий Фадеев призывал региональные Палаты не уходить от острых дискуссий. Секретарь ОП в итоге отметил, что ни один регион не остался в стороне, и почти все Общественные палаты прислали свои экспертные заключения. Все замечания объединили в «Карту экспертных предложений» и рассмотрели в рамках нулевых чтений. Итоги были представлены на конференции в ТАСС 10 июля.

Встреча с прессой получилась довольно необычной. Она проходила не в формате «вопрос-ответ», а в формате «вопрос-вопрос». Общественная палата представила список наиболее острых тем и неудобных вопросов к профильным министерствам и ведомствам по пунктам федерального закона, которые вызвали наибольшую критику со стороны граждан. В числе самых популярных: «как правительство будет не допускать дискриминацию работников предпенсионного возраста», «каков прогноз баланса потребности в кадрах (избыток или дефицит рабочей силы)», «что будет с падением спроса на потребительском рынке» и «насколько пенсионная реформа повлияет на безработицу среди молодежи».

«Эти 27 вопросов – пока неформальный документ, это те вопросы, которые мы задаем, на которые мы вместе с коллегами тоже ищем ответы, - сообщил Фадеев. - Этот список будет расширяться. Вопросов уже десятки, и это меньшая их часть. Мы оформим их в виде неформального документа или моего личного письма, и отправим в министерства и Государственную Думу».

Общественников интересует, планируется ли сократить дефицит бюджета пенсионного фонда за счёт самозанятых и трудовых мигрантов, как и кем будет осуществляться переквалификация пожилых людей, и будет ли реализован принцип «чем больше детей, тем раньше выход на пенсию».

Спикеры пресс-конференции особенно отметили вклад родителей в устойчивость пенсионной системы и предложили простимулировать дальнейший рост рождаемости. «Пенсионная система – это единственная социальная система, которая основана на принципе солидарности поколений, когда дети платят за родителей. Те проблемы, с которыми она сейчас сталкивается, включают проблемы того, что мы входим в период демографической ямы: когда поколение молодых не может полностью заместить выбывающее поколение, старшее поколение, которое выбывает на пенсию. Требуется расширение трудоспособного населения. Но в этом случае мы забываем о других принципах формирования справедливой пенсионной системы, а именно о детях», - отметил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

Одной из важных инициатив стало предложение по снижению пенсионного возраста родителей с учётом количества детей в семье. Впервые в истории российского пенсионного права оценка периода ухода за ребенком была поставлена в зависимость от количества детей. Сегодня право выхода на досрочную пенсию в возрасте 50 лет законодательно закреплено только за многодетной матерью, родившей и воспитавшей пятерых детей. Общественники предлагают снижать возраст выхода на пенсию при рождении одного ребенка – на год, второго – еще на два и т.д. Причём в отношении, как матерей, так и отцов, ведь поколение, которое потом будет вносить вклад в пенсионную систему, воспитывают оба родителя.

Помимо сформулированных членами ОП вопросов, на протяжении всей пресс-конференции в уме вертелся ещё один: обратят ли должное внимание в правительстве на эти предложения? Заместитель Секретаря ОП Лидия Михеева, уловив общее настроение, уверила присутствующих, что «без участия Общественной палаты окончательное решение принято не будет».

«Сделать мы можем очень многое, мы это делаем и делали всегда. Когда речь идёт о социально значимых законодательных инициативах, мы пользуемся, прежде всего, законом. Есть Федеральный закон об Общественной палате РФ, есть регламент Госдумы и есть правила, в соответствии с которыми без заключения ОП решение и обсуждение не ведётся. Мы направляем официальный документ, в котором аккумулируем позицию общественности. Документ называется «Заключение ОП». Он приобщается к любому законопроекту точно так же, как заключение других органов и институтов», - объяснила Лидия Михеева.

По итогам общественных обсуждений Общественная палата подготовит широкий спектр рекомендаций, который будет направлен в органы исполнительной и законодательной власти в срок до 19 июля. Также ОП обязалась направить своего представителя в тот день, когда будет проходить пленарное заседание по этому законопроекту. «Трансляторы общественного мнения» пообещали «держать руку на пульсе» и продолжить работу по обсуждению законопроекта вплоть до второго чтения в Госдуме.

27 вопросов Общественной палаты РФ к Правительству РФ по поводу пенсионной реформы

1. Почему новый майский указ президента говорит об экономическом росте, а правительство связывает рост пенсий не с ним, а с повышением пенсионного возраста?

2. Что страшного в том, что финансирование ПФР – самая крупная статья расходов федерального бюджета?

3. В каком возрасте в России действительно наступает утрата трудоспособности?

4. Какие иные источники компенсации дефицита бюджета пенсионного фонда, кроме повышения пенсионного возраста, рассматривало Правительство?

5. Планируется ли сократить дефицит бюджета пенсионного фонда за счет самозанятых и трудовых мигрантов?

6. Сколько работающих необходимо на одного пенсионера для обеспечения сбалансированности пенсионного фонда?

7. В России избыток или дефицит рабочей силы?

8. Есть ли обеспеченная ресурсами и просчитанная программа переподготовки людей предпенсионного возраста?

9. Что будет с падением спроса на потребительском рынке, если доходы у 60-ти летних упадут, а у 65-ти летних они вырастут на ощутимо меньшую величину?

10. Насколько возрастет бедность людей в возрастной категории 60-65 лет, продолдажвших работать после выхода на пенсию, а теперь будут лишены пенсии?

11. Как конкретно Правительство будет не допускать дискриминацию работников предпенсионного возраста?

12. Что будет с безработицей среди молодежи, если будет обеспечено отсутствие дискриминации для людей пожилого возраста?

13. Как совместить создание рабочих мест для возрастной категории 60-65 лет и требуемый рост производительности труда в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2018 года № 204?

14. Если предприятия с плохими условиями труда частные, а оплату льгот их рабочим берет на себя государство, то почему граждане должны позже уходить на пенсию?

15. Что будет с пенсионными накоплениями мужчин, которые будут выходить на пенсию без льгот, т.е. в 65 лет, в случаи их смерти?

16. Будет ли устранена несправедливость в отношении работников, которые платят значительные пенсионные отчисления, но получают пенсию меньше 10% от заработной платы? Не «загонит» ли это в тень высокие зарплаты?

17. Почему государство фактически блокирует эффективные инвестиции с использованием средств пенсионного фонда?

18. Есть ли прогноз того, насколько интенсивно люди со слабым здоровьем будут добиваться инвалидности для компенсации повышения пенсионного возраста?

19. Какие дополнительные расходы потребует адаптация системы здравоохранения к обслуживанию пожилых людей предпенсионного возраста с низким уровнем жизни?

20. Почему практически ничего не выполнено в ходе реализации стратегии долгосрочного пенсионного развития 2012 года?

21. Зачем установлены такие высокие темпы повышения пенсионного возраста?

22. Почему разговоры о введении прогрессивного налога пресекаются, а 2% НДС приняли сразу?

23. Каков прогноз экономии федерального бюджета при долгосрочном применении предлагаемой пенсионной модели?

24. Зачем России присоединяться к Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения 1955 года?

25. Какие малые населенные пункты, живущие за счет пенсионеров, исчезнут?

26. Будет ли реализован принцип: чем больше детей, тем раньше выход на пенсию?

27. Как пенсионная реформа увязана с другими политиками: экономической, трудовой, миграционной, демографической, образовательной и прочими, целеполагание для которых содержится в майском указе Президента?