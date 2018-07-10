Министр внутренних дел Италии и лидер правящей в составе коалиции партии «Лига» (бывшая Лига Севера) Маттео Сальвини заявил сторонникам в провинции Брешия, что он надеется полететь в воскресенье в Москву на финальную игру Кубка мира по футболу. Он также надеется встретиться с российским президентом. Конечно, министру внутренних дел по рангу не положено встречаться с лидером государства, но для Сальвини, скорее всего, сделают исключение, потому что сейчас именно он, а не премьер-министр Италии Джузеппе Конте является самым влиятельным политиком на полуострове.

«Италия может работать с десятками таких людей (как Владимир Путин), потому что они действуют в интересах своих граждан»,- сказал он на митинге в северо-восточной провинции Италии, которая является оплотом его партии.

После прихода к власти правительства, состоящего из представителей Лиги и популистского движения «Пять звезд», политологи внимательно следят за изменениями во внешней политике Рима. Одна из них – резкое ужесточение позиции по отношению к мигрантам – уже произошла. Сейчас все ждут, станет ли внешняя политика Рима, который и раньше не отличался русофобством, еще более благожелательной по отношению к Владимиру Путину и России. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал коллег по ЕС в июне, накануне евросоюзовского саммита, отменить санкции против России. Однако по заведенной среди европейских политиков, даже выступающих против санкций, традиции, на саммите он согласился с продлением санкций еще на полгода. Такие политики объясняют свое странное поведение необходимостью консенсуса при принятии важных решений в объединенной Европе. Идти против принципа единства они якобы не имеют права.

У Маттео Сальвини ситуация иная, потому что он возглавляет не правительство, а только министерство, хотя и одно из важнейших. Поэтому он может действовать более свободно и не обращать внимание на Брюссель и на формальное единство объединенной Европы. Еще перед мартовскими выборами Сальвини приезжал в Москву и вел переговоры с руководством Единой России о сотрудничестве.

Партнер Лиги по правящей коалиции – Пять звезд поддерживают призыв коллег отменить санкции против России.

В ходе поездки в Москву Маттео Сальвини намерен совместить отдых, т.е. посещение «Лужников», с работой. Он встретится с российским коллегой, главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, чтобы обсудить меры борьбы с исламским терроризмом.

Что касается связей с российскими политиками, то Сальвини отрицает, что его партия когда-либо получала деньги из России: «Я не получил из России ни одной лиры, ни одного евро, ни одного рубля».

Поддержка им лично и его партией России, объяснила новая политическая звезда Италии, мотивируется не деньгами, а восхищением, которое он испытывает к Владимиру Путину, и желанием укрепить стратегические связи между Римом и Москвой. Подписав в 2017 г. соглашение о сотрудничестве с Единой Россией, Сальвини похвалил и политическую систему России. Он сказал, что хочет, чтобы и в Италии проходили «настоящие» парламентские выборы, такие же открытые, как в России.