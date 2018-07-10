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Москва, 10.07.2018

Украинцам грозит повышение цены на газ и ограничение в подаче воды

«Expert Online» 2018
  • Украинцам грозит повышение цены на газ и ограничение в подаче воды
Из открытых источников

Повышение цен на газ для населения Украины является одним из основных условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи очередного кредита Киеву. При этом в Раде хорошо понимают, что данная мера является провальной для страны в экономическом плане.

Так украинский депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина», назвал повышение цен на газ для рядового населения «убийством страны». По его словам, у украинцев после оплаты счетов за коммунальные услуги не остается средств на нормальное существование.

«Рассказывать, что нам надо еще повышать цену на газ, была такая, как в Италии, в Англии, — это убийство страны. На самом деле, у нас не просто дорогой газ, а экстрадорогой газ», - сообщил Рабинович, который добавил, что ни одна страна в мире не имеет таких затрат у населения на газ.

«Если у нас люди заплатят, они не могут дальше жить и у них все уходит на коммунальные услуги», — добавил депутат.

Кроме того, парламентарий сообщил, что действия властей могут привести к остановке подачи воды по всей стране.

«Сегодня "Киевводоканал" объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие "Днепразот" приостанавливает работу. "Днепразот" — это единственный, кто производит хлор для обеззараживания воды, — другого нет», - продолжил Рабинович.

Напомним, программа помощи МВФ Украине рассчитана на четыре года и предусматривает выделение Украине в общей сложности 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года были перечислены первые 5 миллиардов долларов, перечисление 1,7 миллиарда Киев получил в августе того же года. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша по 1,2 миллиарда долларов каждый. Пятый транш от МВФ должен был поступить в конце 2017 года, однако, сумма до сих пор не выделена.

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