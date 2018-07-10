Народ и пенсии. Нулевое чтение

Пенсионная реформа нужна, но она требует доработки и должна быть связана с «майским» указом президента Владимира Путина о выполнении ряда социальных задач. Об этом сегодня заявили участники нулевого чтения проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста в Общественной палате (ОП). «Фактически реформа не подготовлена. Десятки факторов не учтены. И я говорил на пленарном заседании — в апреле, кажется: это не бухгалтерская задача, это политическая и социальная задача», - заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. Отвечать за все правительство, на заседание в ОП приехал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. При этом многие участники дискуссии с сожалением отметили, что разговор с общественниками в очередной раз обошли вниманием представители министерства финансов. Партийный спектр обсуждения представляли лидер КПРФ Геннадий Зюганов и депутат-справедливоросс Олег Шеин. Оба реформу критиковали. Геннадий Андреевич и вовсе назвал новацию «самым антигуманным и циничным законом, который когда-либо вносился в Думу». В обсуждении принимали участие представители Счётной палаты, профсоюзных организаций, негосударственных пенсионных фондов, научного и экспертного сообществ. В общем, заседание получилось исключительно представительное, местами резкое и эмоциональное. «Заключение общественной экспертизы» будет в итоге направлено в Государственную Думу к первому чтению пенсионной новации.

Ранее Валерий Фадеев призвал коллег-общественников на местах не уходить от публичных обсуждений резонансного законопроекта, невзирая на давление местной бюрократии. В итоге практически во всех регионах состоялись открытые и откровенные дискуссии. Спустя две недели инициативы, комментарии и замечания членов Общественных палат со всей России объединили в «Карту экспертных предложений».

Что получилось? Участники нулевого чтения согласились с необходимостью проведения пенсионной реформы, однако не в том виде, как она представлена сегодня и не в столь сжатые сроки. Валерий Фадеев заметил, что закон почти наверняка будет принят, поскольку за него выступает «Единая Россия», и скорее всего в первом чтении. «Нельзя гнать в таком сложном и важном вопросе. Если мы увидим, что показатели выполняются, что все сбалансированно, то тогда необходимо во всех проявлениях правительства поддержать закон, но с полным пониманием того, куда мы придем и что мы получим», – выразил общую позицию председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин. - Сама по себе реформа, наверное, самая грандиозная из всех тех, которые мы видели за последние годы, потому что она касается всех аспектов жизни людей. И конечно такую реформу невозможно сделать без консенсуса правительства и общества».

А консенсус находился с трудом. Многие эксперты и вовсе советовали отложить реформу на 2-3 года, чтобы сначала создать систему гарантий и защитные механизмы в обществе, которые бы нивелировали негативное влияние повышения пенсионного возраста.

Как отметил Председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин: «Данный закон не соответствует требованиям регламента Госдумы по простой причине: в нём не проделана профессиональная оценка регулирующего воздействия. Этот закон в том виде, в каком он есть, будет механизмом постоянного генерирования социально-трудовых конфликтов».

Участники нулевого чтения также удивились отсутствию расходов на пенсионную реформу в финансово-экономическом обосновании инициативы. «Там написано, что этот закон не требует денег. Успешных социальных реформ без денег не бывает. Это способ потратить деньги, а не их заработать. Заберете у меньшего количества людей, раздадите большему. Недовольны будут все», – считает Научный руководитель Института народохозяйственного прогнозирования РАН, академик Российской Академии наук, д.э.н. Виктор Ивантер. Максим Топилин парировал: «К законопроекту никакой оценки регулирующего воздействия в Думу не вносится, это регламентом не предусмотрено». При этом глава минтруда отметил, что законопроект действительно не требует дополнительного выделения средств из федерального бюджета.

Участники обсуждения говорили также о том, что «балансировать бюджет за счет пенсионеров - это глупость», что реформа будет работать против экономического роста. Олег Шеин посчитал, что большая часть из 14 млн человек, которых лишат пенсий, останутся на рынке труда. На котором, по прогнозам, будет создано лишь около 3 млн рабочих мест.

«Нам нужна более тесная увязка законопроекта о пенсиях с указом президента. Мы должны это ясно понимать, - заключил Валерий Фадеев. - Есть сомнения, что реформа находится в контексте поручений президента в части роста продолжительности жизни и снижения уровня бедности.

Уже 19 июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, увеличивающий возраст выхода на пенсию на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет).