Оборудование для молочной продукции: особенности выбора

Чтобы выпускать изготовленную из натурального молока молочную продукцию, необходимо купить соответствующее оборудование.

Для небольшого производства вам может потребоваться следующее оборудование http://moltechsnab.ru/:

Склады с холодильными камерами.

Всевозможные емкости с регуляторами температуры.

Лабораторный модуль, в состав которого входят оборудование для установления качества продуктов, бокс и санитарный пропускник.

Молочные фильтры.

Пастеризаторы.

Молочные насосы.

Охладители.

Линии по розливу молока характеризуются рядом технических особенностей, которые связаны с выпуском молочной продукции. Это специальное оборудование позволяет разливать ее в стерильных условиях в пластиковую и бумажную тару без потери ее качества. Автоматизированная линия по розливу молока существенно увеличивает уровень рентабельности производства. Помимо этого, она позволяет использовать оригинальную тару и уникальные этикетки, выделяющие продукцию среди большого количества аналогичных товаров, выпускаемых конкурентами.

Важнейшую роль в данном направлении деятельности играет оборудование, предназначенное для пастеризации молока. Оно включает в себя трубчатые и пластинчатые пастеризаторы, ванны для продолжительной пастеризации, агрегаты с вытеснительным барабаном и универсальные танки. Наибольшее распространение среди перечисленных разновидностей данного оборудования получили ванны продолжительной пастеризации. Они бывают цилиндрические и прямоугольные. Материалом для их изготовления служит нержавейка. При выборе ванн продолжительной пастеризации необходимо учитывать целый комплекс факторов, включая планируемые объемы производства, используемые технологии выпуска продукции, а также объем располагаемых финансовых ресурсов. Надо также принимать во внимание тот факт, что приобретение оборудования большего объема, чем необходимо, приводит к потерям сырья, так как продукция попросту размазывается по поверхности ванны.

С помощью оборудования для комплексной обработки молока можно не просто его охлаждать и сепарировать, но и очищать от разных примесей. Оно используется почти на всех молочных фермах и предприятиях, выпускающих молочную продукцию. Обычно данное оборудование оснащается прозрачными дверцами, позволяющими отслеживать процесс охлаждения и в случае необходимости регулировать его. Охлаждение молока в установках осуществляется при помощи воды из заполненного льдом фригатора либо при помощи подаваемой с помощью насоса водопроводной воды.