Отток капитала из России вырос более чем на 20%

Согласно информации Центробанка, чистый отток капитала из России в период с января по июнь текущего года вырос на 20,1% и составил 17,3 млрд, передаёт официальный сайт регулятора.

При этом в Банке России отметили, что в отличие от ситуации годом ранее динамику чистого кредитования остального мира частным сектором определял спрос на иностранные активы со стороны прочих секторов при менее значимом вкладе в вывоз капитала операций банков.

Напомним, ранее сообщалось, что чистый отток капитала из нашей страны в период с января по май вырос на 23,9 % и составил 23,3 млрд долл.