Индекс потребительских настроений, оценивающий уровень доходов, а также возможности россиян тратить и сберегать, в июне обвалился на 13 пунктов. Это падение стало рекордным за всю историю статистики ЦБ (с 2009 года), а зафиксированное значение - 93 пункта - минимальным за 15 месяцев, говорится опросе, проведенном Банком России. Эксперты связывают негативные настроения в обществе с предстоящей пенсионной реформой и ростом цен на энергоносители.

На "очень сильный" рост цен регулятору пожаловались 35% респондентов (рекорд с 2017 года), дальнейшего ускорения инфляции ждут 18%, или максимальное число более чем за два года. Негативно был воспринят скачок цен на бензин, на который указали 57% респондентов - почти вдвое больше, чем в мае. 31% отметили дорожающие мясо и птицу, 28% – рост цен на овощи и фрукты. В этой ситуации индекс ожиданий потребителей обвалился с 117 до 100 пунктов, а его падение также стало беспрецедентным за все 9 лет данных.

Таким образом, основной реакцией население на происходящее в российской экономике стало усиление инфляционных ожиданий, констатирует ЦБ. Так, наблюдаемая гражданами инфляция достигла рекорда с октября 2017 года. По данным Банка России, показатель составил 10,6%, что почти в пять раз больше официальных показателей Росстата, который сообщил, что темпы роста цен в июне снизились до 2,3%.

По оценкам Банка России, в июне 2018 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли до 9.8% после 8.6% в мае, что соответствуют уровню сентября-октября 2017 года (9.6-9.9%). Скачок инфляционных ожиданий обусловлен по большей мере готовящимся в следующем году повышением НДС. Ранее в мае был также зафиксирован всплеск инфляционных ожиданий до 8.6% с 7.8% в апреле из-за роста цен на бензин.

Пока все же остается неясным, говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс", возобновится ли снижение инфляционных ожиданий, которое наблюдалось с конца 2017 года, так как для российской экономики характерна высокая инфляционная инерция. В долгосрочном периоде сохранение высоких инфляционных ожиданий может привести к выходу фактической инфляции за рамки целевого уровня ЦБ 4-4.5%. Таким образом, Банк России в ближайшее время постарается держать руку на пульсе. А о снижении ключевой ставки, которая влияет на процентные ставки по банковским кредитам, пока и вовсе можно забыть. На текущий момент ключевая ставка составляет 7.25%.

Так как на поведение экономических агентов оказывают влияние именно инфляционные ожидания, а не сама инфляция, сохранение высоких параметров ожиданий в целом ухудшает ожидания и по реальным доходам, указывает Анастасия Соснова. Население в таком случае стремится уберечь деньги от обесценивания, инвестируя их в стабильную валюту, недвижимость, товарно-материальные ценности, объясняет она. Также в такие периоды наблюдается неприятие инвестиций компаниями. Для экономики это, безусловно, создает негативный эффект. Считается, что нормальное функционирование экономики обеспечивают желание населения сберегать деньги в банках и возможности компаний инвестировать взятые в банках под проценты средства в развитие.

Ожидания россиян так стремительно опускаются вниз по причине резких ценовых колебаний на самые чувствительные пункты потребительского спроса, указывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Резкий рост цен на бензин не имеет такой краткосрочный эффект, как, например, рост цен на какую-то отдельную категорию товаров, объясняет он. Это тот сегмент, который касается всех уровней бизнеса и частной жизни каждого россиянина, в перспективе рост цен на ГСМ еще может сказаться на стоимости сельскохозяйственной продукции, и он уже сказался на стоимости ряда услуг и продуктов питания.

Действительно не добавило оптимизма решение правительства повысить с 1 января НДС до 20% и пенсионный возраст, что, разумеется, серьезно охладило ожидания на перспективы лучшего будущего и никакие «майские» указы с радужными обещаниями и прогнозами, что РФ вырвется в пятерку сильнейших экономик мира не смогут переломить уже оформившиеся настроения поскольку до 2024 года еще далеко, а жить хорошо хочется сейчас.

Видимо, говорит Александр Шустов, сказался и определенный градус разочарования после выборов президента РФ, фактически данные Росстата о низкой инфляции, которые очень сильно расходятся с реальными индикаторами ценовой динамики сейчас, отражают ситуацию, которая происходила во второй половине прошлого года. Тогда и правда цены показывали нейтральный рост, индекс потребнастроений укреплялся и поддерживался реальными успехами правительства по достижению ставки по ипотеке ниже порога в 10%, а также растущими показателями в области жилищного строительства. После выборов резкий рост цен на бензин, подстегнутый дорогой нефтью на внешних рынках как будто продемонстрировал обратную сторону медали и ожидания от хорошего 2017 года, само собой разумеется, развеялись довольно стремительно.

К сожалению, констатирует Александр Шустов, прогнозы относительно дальнейших ценовых ожиданий россиян не могут быть позитивными – общая ситуация на финансовом рынке, а также последствия нефтяного маневра не позволят Центробанку дальше снижать ключевую ставку, что в свою очередь повлияет и на кредитную активность россиян, и на их потребительские возможности. По сути, вновь получат актуальность темы: как и на чем выгоднее сэкономить, и чем заменить отдых в Турции. Как следствие – нельзя не согласится с оценками, что следующий год в результате всех озвученных факторов будет проходить под флагом жесткой потребительской экономии, низкого роста ВВП, и эпизодических всплесков в экономике за счет масштабных инфраструктурных строек.