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Москва, 10.07.2018

«Реал» официально объявил о переходе Криштиану Роналду в другой клуб

«Expert Online» 2018

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридского «Реал».

Как говорится в официальном заявлении испанского клуба, новой командой португальца станет «Ювентус». Сумма трансфера 33-летнего футболиста составила 119 млн евро.

Роналду перешел из «Манчестера Юнайтед» в мадридский «Реал» летом 2009 года за 94 миллиона евро, став самым дорогим на тот момент футболистом в истории футбола.

С «Реалом» он по два раза выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге Чемпионов, в том числе три последних розыгрыша подряд.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

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