Ремонт автомобилей Nissan: ключевые моменты

Продукция японского автопрома уже не один десяток лет широко представлена на внутреннем рынке. По достоинству особое место в этой линейке занимает марка Nissan.

Большинство держателей этих авто (а их в России несколько сотен тысяч) довольны надежностью и технической исправностью своих железных коней.

Но хозяева даже идеальных автомобилей время от времени сталкиваются с необходимостью профессионального техобслуживания и замены оригинальных автозапчастей. Это перестает быть проблемой, когда владелец машины хотя бы поверхностно знаком с ремонтом автомобилей Nissan и конструкцией его ключевых узлов.

Не важно, бензиновый или дизельный, двигатель Ниссана широко известен своей надежностью и полностью адаптирован к российскому рынку. На практике большинство этих автомобилей требуют промывки инжектора, чистки форсунок и иногда замены ГРМ комплекта в рамках привычных ремонтных работ. И автолюбители и автослесари знают, что существенные неисправности и поломки двигателей в случае с Ниссаном довольно редкое явление.

Хотя специалисты по техобслуживанию автомобилей Ниссан и Инфинити отмечают, что временами причиной неисправности двигателя становятся не недостатки по заводу или погрешности в эксплуатации, а оставляющее желать лучшего качество отечественного топлива. Надежность японцев позволяет на первой сотне тысяч километров вообще не думать об обслуживании авто. И только потом могут напомнить о себе сцепление или подвеска. Последняя страдает раньше времени из-за убитого покрытия российских дорог. После 200 000 км может потребоваться замена амортизаторов, сайлентблоков, редукторов заднего моста.

Высокие технические характеристики Ниссана немного проседают, когда дело доходит до рулевого управления. Надо сказать, что это самое уязвимое место. Рулевая рейка достаточно быстро выходит из строя и нуждается в замене. Однако это несложный момент в ремонте. Обратиться за помощью можно в автосервис дилера или на любую СТО. А вот долговечность и надежность тормозной системы вне всяких сомнений. Своевременная замена тормозных колодок и дисков – единственное, о чем нужно помнить.

Чтобы пореже заглядывать в автосервис, при приобретении любых запчастей и комплектующих для своего «японца» целесообразно иметь дело только с надежными поставщиками. Отдавать автомобиль в работу стоит компетентным автослесарям с высоким уровнем квалификации, лучше по рекомендации.