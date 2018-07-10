Российская космическая отрасль сделал еще один шаг к освоению Луны и созданию удобных условий для космонавтов при полетах на орбиту, сообщает агентство РИА новости.

Сегодня, 10 июля ракета «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур, состыковавшись со станцией через 3 часа 40 минут после пуска. Это на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.

Запустив грузовой корабль «Прогресс МС-09» на Международную космическую станцию в два раза быстрее, чем обычно, Россия установила новый космический рекорд.

«Сегодня ночью впервые в истории космических полётов нами успешно применена двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС», — прокомментировал событие на своей странице в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава корпорации «Энергия» Александр Калери в свою очередь сообщил, что технология быстрых стыковок на орбите пригодится для создания космических кораблей для будущих полетов на Луну.