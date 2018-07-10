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Москва, 10.07.2018

Из пещеры в Таиланде спасены все дети

«Expert Online» 2018

Как передает агентство РИА новости, двенадцатый ребенок и тренер футбольной команды спасены из пещеры в Таиланде.

Ранее сообщалось, что 10 июля дайверы намерены завершить спасательную операцию, так как в стране близится сезон дождей, что заставило бы отложить выход из пещеры на полгода. После детей аквалангисты планируют вывести на свет четверых спасателей, которые находятся с детьми момента их обнаружения.

В свою очередь агентство Reuter, сообщает, что первые анализы крови показали наличие инфекции у всех детей, эвакуированных из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Уточняется, что детям придется пробыть в больнице не меньше недели, чуть позже к ребятам будут допущены близкие. 

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