Тонировка авто: виды и особенности

Москва и Вашингтон усиленно готовятся к саммиту в Хельсинки. Элементом этой подготовки стал визит в Россию группы американских конгрессменов, которых Россия неожиданно отрезвила.

В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше