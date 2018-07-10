Тонировка авто: виды и особенности

Тонировка автомобиля представляет собой разновидность тюнинга, предусматривающую затемнение стекол или нанесение на них изображения.
Обычно такой стайлинг выполняется посредством прикрепления к стеклу пленки. Выбор пленки зависит от пожеланий и финансовых возможностей автовладельца. Тонировка авто осуществляется следующими способами:
- Окрашенная пленка. Данная разновидность покрытия позволяет придать автомашине определенный стиль. Она формирует целостную картину восприятия стиля автомашины. Решение об оптимальной степени затемнения принимает автовладелец. Такая тонировка может иметь легкий отлив цвета или быть совершенно непрозрачной.
- Атермальная пленка. Эта разновидность покрытия сохраняет полную прозрачность стекла, однако формирует защитное покрытие. Такое покрытие приносит существенную практическую пользу. Оно не пропускает солнечный свет и оберегает салон от нагревания и выгорания, при этом не оказывая влияния на видимость. Кроме того, оно не вызывает претензий со стороны работников ГАИ. При этом данное многослойное плотное покрытие обеспечивает защиту стекла от механических повреждений.
- Арт-тонировка. Она представляет собой полупрозрачную пленку с изображением. Это наилучший способ придать автомобилю индивидуальность за небольшие деньги. Какой принт будет нанесен на стекло, решает автовладелец. Обычно такие рисунки помещают в углу заднего стекла или на боковых стеклах. На лобовое стекло автомобиля рисунок лучше не наносить, так как он способен отвлекать водителя и ухудшать видимость. Переднее стекло обычно не затрагивает даже заводская тонировка.
- Зеркальная тонировка. Существует множество разновидностей пленок с зеркальным эффектом. Различия между ними касаются цвета покрытия и степени отзеркаливания. Такая тонировка обеспечивает максимальный уровень защиты от солнечного света, однако она вызывает немало претензий со стороны сотрудников ГАИ.
- Перфорированная пленка. Данная разновидность покрытия нагла широкое применение в рекламе. Это оптимальный вариант при полной тонировке автомашины. Плотность тонировки определяется рисунком и цветом пленки. Главная особенность такого покрытия заключается в том, что оно состоит из множества небольших отверстий, не ухудшающих видимость даже при использовании насыщенного цвета и изображения.
- Силиконовая съемная тонировка. Она прикрепляется на стекло без применения клея, поэтому ее можно в любой момент удалить.