Туроператоры ожидают всплеск продаж путевок в Турцию после завершения ЧМ-2018

После завершения чемпионата мира по футболу ожидается рост продаж туров в Турцию. Туроператоры отмечают, что спрос на них этим летом уже на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Наивысшей точки спрос на туры в Турцию достигнет во второй части сезона, поскольку из-за ЧМ-2018 многие россияне заняты в бизнесе, связанном с «футбольной лихорадкой», а часть желающих посмотреть футбол дома приобрела турпакеты на период после мундиаля», — прокомментировали в АТОР.

Уточняется, что высокий спрос поддерживают привлекательные цены на туры: по сравнению с прошлым годом они выросли не более чем на 10%. Повышение вызвано ростом стоимости авиакеросина и изменениями условий программы топливной поддержки для иностранных партнеров.

По данным ассоциации, активные продажи стимулируют и различного рода скидки и акции, которые предлагают турецкие отельеры. Хотя это касается в основном новых отелей.

«Отели высокого уровня уже практически загружены и выставляют "стоп сейлы"», —сообщили в ассоциации.

Средняя стоимость тура на семь дней для семьи из трех человек в июле в пятизвездочный отель по программе «все включено» с вылетом из Москвы составляет примерно 75-85 тыс. рублей. Отдых для двоих взрослых по тем же параметрам обойдется в среднем в 55 тыс. рублей для Антальи и 75-80 тыс. рублей – для курортов Эгейского побережья.