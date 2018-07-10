Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 10.07.2018

Туроператоры ожидают всплеск продаж путевок в Турцию после завершения ЧМ-2018

«Expert Online» 2018

После завершения чемпионата мира по футболу ожидается рост продаж туров в Турцию. Туроператоры отмечают, что спрос на них этим летом уже на 72% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Наивысшей точки спрос на туры в Турцию достигнет во второй части сезона, поскольку из-за ЧМ-2018 многие россияне заняты в бизнесе, связанном с «футбольной лихорадкой», а часть желающих посмотреть футбол дома приобрела турпакеты на период после мундиаля», — прокомментировали в АТОР.

Уточняется, что высокий спрос поддерживают привлекательные цены на туры: по сравнению с прошлым годом они выросли не более чем на 10%. Повышение вызвано ростом стоимости авиакеросина и изменениями условий программы топливной поддержки для иностранных партнеров.

По данным ассоциации, активные продажи стимулируют и различного рода скидки и акции, которые предлагают турецкие отельеры. Хотя это касается в основном новых отелей.

«Отели высокого уровня уже практически загружены и выставляют "стоп сейлы"», —сообщили в ассоциации.

Средняя стоимость тура на семь дней для семьи из трех человек в июле в пятизвездочный отель по программе «все включено» с вылетом из Москвы составляет примерно 75-85 тыс. рублей. Отдых для двоих взрослых по тем же параметрам обойдется в среднем в 55 тыс. рублей для Антальи и 75-80 тыс. рублей – для курортов Эгейского побережья.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Зачем конгрессменов в Россию послали
      Москва и Вашингтон усиленно готовятся к саммиту в Хельсинки. Элементом этой подготовки стал визит в Россию группы американских конгрессменов, которых Россия неожиданно отрезвила.
    2. Россиянам обеспечили «нормальную» зарплату
      Большинству предприятий российской промышленности удается обеспечивать своим работникам «нормальную» зарплату. Однако средние уровни оплаты труда в различных отраслях отличаются в разы
    3. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%