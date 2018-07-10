В Госдепе США назвали главные темы переговоров Путина и Трампа

Майк Помпео – глава Госдепа США – рассказал, о чём в первую очередь будут говорить Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи, которая пройдёт в Хельсинки 16 июля.

По его словам, главными темами переговоров станут ситуации в Сирии и на Украине, передаёт эмиратский телеканал Sky News Arabia.

При этом Помпео отметил, что США хотят «заставить Россию, Сирию и Иран придерживаться политических договоренностей». Цель Белого дома, как утверждает госсекретарь, является выработка новой конституции Сирии и политическое решение конфликта.

Он также добавил, что Иран и проиранские военные формирования должны покинуть страну, поскольку для них нет никакого повода оставаться там.

Кроме того, Помпео обвинил Россию в нарушении договоренностей по южной зоне деэскалации в Сирии, которую год назад создали по договоренности России, США и Иордании.

Что касается, украинского вопроса, то здесь глава Белого дома продолжит настаивать на введении миротворцев ООН в Донбасс. При этом никакого признания Крыма, а также отмены санкций не ожидается.

Напомним, российский и американский лидеры встретятся в Хельсинки 16 июля. В Кремле сообщили, что президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.



