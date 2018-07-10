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Москва, 10.07.2018

В концерне «Калашников» разрабатывают собственный двигатель для электромотоциклов

«Expert Online» 2018

Концерн «Калашников» разрабатывает двигатель, который должен заменить, изготовленную в Китае силовую установку, стоящую на электромотоциклах «Пульсар».

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Kalashnikov media, в июне 2018 года «Калашников» передал 30 мотоциклов ИЖ «Пульсар» столичному департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время мотоциклы патрулируют Москву во время проведения чемпионата мира по футболу.

В материале также подчёркивается, что одним из преимуществ нового электромотоцикла является возможность его эксплуатации в природных и парковых зонах, а также в пешеходном пространстве, где мотоциклы, работающие на топливе, использовать нельзя.

При этом электромотоцикл «ИЖ Пульсар» при зарядке потребляет всего 10 кВт/час электроэнергии. А его использование в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе, не говоря о его экологичности.

Наша справка

Концерн «Калашников» – крупнейший отечественный производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты.

В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» — боевое оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие.

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