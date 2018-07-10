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Москва, 10.07.2018

В Минздраве предложили повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

«Expert Online» 2018

В Минздраве РФ предложили повысить ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объёмной доли.

При этом отмечается, что большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по данным Роспотребнадзора, представляют собой острые отравления этанолом, передаёт в пресс-служба ведомства.

Напомним, в настоящее время ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% процентов составляет 523 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ установил минимальную розничную цену (МРЦ) на водку от 37 до 40 градусов. Согласно приказу ведомства, МРЦ на всю водку от 37 до 40 градусов установлена на уровне 205 руб. за бутылку 0,5 л. При этом минимальная отпускная цена на водку с завода-производителя составляет 173 руб, оптовая — 178 руб.

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