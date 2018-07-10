В России ликвидируют роуминг

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в стране.

Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином регионе России, передаёт РИА Новости.

Напомним, инициаторами данного законопроекта ещё в июне 2017 года стали депутаты от фракции «Справедливая Россия».

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Роуминг – процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту мобильной связи вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети.

При этом абоненту не требуется заключать договор с непринимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта. При роуминге у абонента сохраняется его номер.

С технической точки зрения, обслуживание абонента сотовой сети базовой станцией, приписанной к другому коммутатору, уже является роумингом. Но чаще всего под роумингом подразумевают обслуживание в сети другого оператора. Такая услуга требует предварительной взаимной договорённости между операторами.