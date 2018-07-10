Минфин России заложил в "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики" на 2019-21 гг. расходы на покупку валюты в размере 8,518 трлн рублей. Это, пишет Finmarket, в 2,2 раза больше, чем на реализацию нового майского указа Владимира Путина, предполагающего ускорение экономики, борьбу с бедностью и повышение качества жизни (3,9 трлн рублей). Покупать Минфин планирует доллары, евро и фунты стерлингов.

Скупка валюты станет второй крупнейшей статей расходов бюджета, превысив траты как на оборону (2 трлн рублей), так и на полицию (2,8 трлн рублей) и уступая лишь ассигнованиям на социальную политику (4,6 трлн рублей). В прошлом году на эти цели ушло 900 млрд рублей, в текущем - запланировано 2,74 трлн рублей, а в следующем - 3,42 трлн рублей. При неизменном курсе суммарно за 2019-21 гг. Минфин сможет купить еще около 130 млрд долларов в дополнение к 10,6 млрд долларов за прошлый год и 28,3 млрд, приобретенных за январь-май текущего.

Таким образом, план на ближайшие три года подразумевает изъятие из оборота около 2/3 чистого притока валюты по счету текущих операций, следует из материалов Минфина. Это, как объясняет ведомство, "снизит чувствительность курсовых колебаний к динамике цен на нефть": валюта уходит с рынка в резервы, ее доступность для бизнеса и населения падает, а курс доллара не снижается даже в условиях взлетевших до трехлетних рекордов цен на нефть.

В общем-то это тема не новая, указывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Она называется «бюджетное правило» при цене нефти, превышающей цифру, заложенную в годовой федеральный бюджет, происходит автоматическая скупка валюты для пополнения фондов и ЗВР. Увеличение объёмов скупки долларов и евро означает, что Минфин будет в ближайшие годы занижать среднегодовую цену бюджетного барреля – с тем, чтобы больше валюты ушло на эту операцию. Также можно сделать и другой вывод: Минфин рассчитывает, что нефть в ближайшие годы будет показывать поступательный рост.

Конечно, признает аналитик, увеличение валютных резервов – это плюс для российской финансовой системы, поскольку чем они выше, тем лучше манёвренность центробанка и тем стабильнее курс рубля. Однако с экономической точки зрения такая бюджетная политика почти наверняка означает снижение фондирования социальных программ и стагнацию доходов граждан. Это будет особенно остро ощущаться, если на этом фоне будут продолжать расти налоги и тарифы.

Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики страны и уровня денежной ликвидности в системе, которые при таком сценарии будут весьма жёсткими и ограниченными, нежели производной цен на нефть, как это было раньше. Таким образом, заключает Владимир Рожанковский, прогнозы по рублю станут более неопределёнными и широкодиапазонными. При таком сценарии, при условии, что Федрезерв США будет продолжать политику сильного доллара (что не факт!) рубль может ослабнуть до 72-75 за доллар.

Россия пытается избавиться от «нефтяной зависимости» уже не первый год, однако, на данный момент удалось лишь сократить корреляцию курса рубля с нефтяными котировками, указывает, в свою очередь, аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Конечно, говорит он, наша нацвалюта теперь гораздо сильнее зависит от притока и оттока средств нерезидентов, но, во-первых, это достаточно сомнительное достижение, ну а во-вторых - падение цен на сырье продолжает оказывать негативный эффект на валюту, хоть и не такой ярко выраженный как раньше.

Идея с закупкой долларов, евро и фунтов достаточно неплоха, считает эксперт, необходимо только понимать, сколько времени деньги будут находиться в резервах, и на что они будут потрачены в конечном итоге. Было бы достаточно логично диверсифицировать экономику: на волне контрсанкций много разговоров ходило о росте сельскохозяйственной отрасли до масштабов нефтяной, в случае выполнения данного сценария страна станет гораздо меньше зависеть от внешних факторов.

Не стоит ожидать изменения текущей ситуации на рынке, где на нацвалюту оказывают давление как операции Минфина, так и нерезиденты, выводящие средства из развивающихся стран под страхом замедления глобальной экономики, уверен Михаил Мащенко. По его прогнозам, до конца месяца рубль, вероятнее всего, продолжит находиться вблизи уровня 62,50 за доллар под позитивным влиянием дорогой нефти и благодаря покупкам рубля экспортерами, а к концу года имеет все шансы оказаться у отметки 64 рубля за доллар.