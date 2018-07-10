Виды и особенности очистки сточных вод

Контролем за состоянием сточных вод занимается экологическая служба, действия которой регулируются соответствующими государственными стандартами.
СанПин устанавливают нормативы и условия концентрации примесей в составе подобных жидкостей. С целью улучшения состояния сточных вод для очистки последних внедряются технологии https://www.standartpark-ural.ru/catalog/sistemy-ochistki-stochnykh-vod/, с помощью которых перерабатываются определенные вещества.
Способы очистки
Выделяют три вида сточных вод:
- Бытовые. Такие воды отводятся из частных жилищ. Эти жидкие отходы несут серьезную опасность для экологии, так как содержат много органических веществ, создающие благоприятные условия для размножения бактерий.
- Производственные. К ним относятся воды, используемые на промышленных объектах.
- Природные. Атмосферные осадки отводятся с помощью ливневой канализации. Воды этого типа разрешено сразу сбрасывать в водоемы.
Среди способов очистки сточных вод наиболее востребованными считаются:
- Механическая. Этот принцип очистки реализован в отстойниках, фильтрационных станциях, нефтеловушках. Метод предусматривает удаление из сточных вод взвешенных веществ.
- Химическая. В рамках такой очистки в сточные воды добавляются особые вещества, которые, вступая в химические реакции с примесями, удаляют последние. С помощью этого метода можно вывести тяжелые металлы или фенол. Химическая очистка подходит для удаления примесей из вод определенного типа.
- Механохимическая. Основу метода составляет механическая очистка вод. При этом в жидкость предварительно вводят коагулянты, из-за которых загрязнения оседают на дне.
- Физико-химическая. Эта техника очистки предполагает использование гальванических процессов, обмена ионов, флотации и других.
- Биохимическая. Способ применяется как дополнение к механической очистке. Метод предусматривает введение в сточные воды особых бактерий, активность которых приводит к удалению примесей.
Ускорить очистку сточных вод помогают аэротенки. В этих сооружениях проводится биологическая обработка жидкостей.
Сооружения для очистки
Очистка воды производится посредством:
- отстойников, в которых взвешенные частицы опускаются на дно либо поднимаются к поверхности, после чего удаляются;
- песколовок, фильтрующих взвеси (песок, стекло и другие), которые не поддаются растворению;
- решеток, удерживающих крупные предметы.
В бытовых условиях для очистки сточных вод используются аэротенки (септики). Ил, образующийся после удаления примесей, затем применяется в качестве удобрения.
В промышленных масштабах (обычно в отстойниках) перед сбором очищенных вод проводится дезинфекция последних с помощью хлора либо хлорной известью.