Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 11.07.2018

Виды и особенности очистки сточных вод

«Expert Online» 2018

Контролем за состоянием сточных вод занимается экологическая служба, действия которой регулируются соответствующими государственными стандартами.

СанПин устанавливают нормативы и условия концентрации примесей в составе подобных жидкостей. С целью улучшения состояния сточных вод для очистки последних внедряются технологии https://www.standartpark-ural.ru/catalog/sistemy-ochistki-stochnykh-vod/, с помощью которых перерабатываются определенные вещества.

Способы очистки

Выделяют три вида сточных вод:

  1. Бытовые. Такие воды отводятся из частных жилищ. Эти жидкие отходы несут серьезную опасность для экологии, так как содержат много органических веществ, создающие благоприятные условия для размножения бактерий.
  2. Производственные. К ним относятся воды, используемые на промышленных объектах.
  3. Природные. Атмосферные осадки отводятся с помощью ливневой канализации. Воды этого типа разрешено сразу сбрасывать в водоемы.

Среди способов очистки сточных вод наиболее востребованными считаются:

  1. Механическая. Этот принцип очистки реализован в отстойниках, фильтрационных станциях, нефтеловушках. Метод предусматривает удаление из сточных вод взвешенных веществ.
  2. Химическая. В рамках такой очистки в сточные воды добавляются особые вещества, которые, вступая в химические реакции с примесями, удаляют последние. С помощью этого метода можно вывести тяжелые металлы или фенол. Химическая очистка подходит для удаления примесей из вод определенного типа.
  3. Механохимическая. Основу метода составляет механическая очистка вод. При этом в жидкость предварительно вводят коагулянты, из-за которых загрязнения оседают на дне.
  4. Физико-химическая. Эта техника очистки предполагает использование гальванических процессов, обмена ионов, флотации и других.
  5. Биохимическая. Способ применяется как дополнение к механической очистке. Метод предусматривает введение в сточные воды особых бактерий, активность которых приводит к удалению примесей.

Ускорить очистку сточных вод помогают аэротенки. В этих сооружениях проводится биологическая обработка жидкостей.

Сооружения для очистки

Очистка воды производится посредством:

  • отстойников, в которых взвешенные частицы опускаются на дно либо поднимаются к поверхности, после чего удаляются;
  • песколовок, фильтрующих взвеси (песок, стекло и другие), которые не поддаются растворению;
  • решеток, удерживающих крупные предметы.

В бытовых условиях для очистки сточных вод используются аэротенки (септики). Ил, образующийся после удаления примесей, затем применяется в качестве удобрения.

В промышленных масштабах (обычно в отстойниках) перед сбором очищенных вод проводится дезинфекция последних с помощью хлора либо хлорной известью.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Зачем конгрессменов в Россию послали
      Москва и Вашингтон усиленно готовятся к саммиту в Хельсинки. Элементом этой подготовки стал визит в Россию группы американских конгрессменов, которых Россия неожиданно отрезвила.
    2. Минфин готовит масштабное изъятие валюты
      В России анонсирована масштабная программа по изъятию поступающей в страну иностранной валюты из оборота. Курс рубля будет продолжать оставаться всё в большей мере функцией фискальной политики властей и уровня денежной ликвидности в системе, нежели производной цен на нефть, как это было раньше
    3. Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%
      Украинская дамба рядом с Крымом готова на 80%