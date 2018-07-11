Греция высылает двух российских дипломатов, Москва обещает дать зеркальный ответ

Афины объявили о высылке из страны двух российских дипломатов за «незаконное вмешательство» во внутренние дела Греции.

При этом ещё двум дипломатам из России запрещён въезд на территорию страны, пишет местная газета «Катимерини».

По данным издания, которое ссылается на высокопоставленные источники в дипломатических кругах Греции, россиян обвиняют в «попытках сбора и распространения информации», а также «подкупа государственных чиновников», в том числе в вопросах, касающихся соглашения между Грецией и Македонией о названии государства.

При этом отмечается, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идёт о якобы скоординированных действиях Москвы, которые должны были усилить влияние России на территории страны. При этом подчеркивается, что Греция хочет и дальше сохранять хорошие отношения с нашей страной.

Источники издания также считают, что решение о высылке российских дипломатов из Греции также связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. Собеседники газеты при этом утверждают, что деятельность этого общества направлена на попытки оказать влияние на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви с помощью неких вознаграждений.

Действия Греции уже прокомментировали в Госдуме. Так, заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Алексей Чепа связал решение Афин с саммитом НАТО, который проходит сейчас в Брюсселе.

«Возможно, это связано саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно всё это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», – напомнил депутат в эфире НСН.

В свою очередь в МИД РФ пообещали, что Россия примет зеркальные меры в ответ на высылку наших дипломатов из Греции, передает РИА «Новости».

Между тем, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение греческий властей «ошибочным». Кроме того, он усомнился в дружественности этой страны по отношению к России.

«Если Греция действительно дружественная нам страна, то она просто бы пригласила посла и попросила, чтобы они уехали – без шума, без привлечения внимания прессы. Тогда, может быть, даже ответных мер не было. Так бывает, если страна дружественная, когда вдруг какая-то ошибка допущена в работе дипломатами», – цитирует Джабарова «Газета.Ru».