Согласно данным Банка России, опубликованным на сайте регулятора по итогам первого полугодия 2018 года прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ составили 7,3 млрд долларов. Это в 2,4 раза меньше, чем в аналогичный период 2017 года (17,5 млрд долларов). Во втором квартале года приток прямых инвестиций снизился в 3,3 раз и составил 1,7 млрд долларов по сравнению с 5,6 млрд долларов в первом квартале.

В отчетный период объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в январе-июне вырос на 0,4 млрд долларов (в первом квартале показатель увеличился на 1 млрд долларов, тогда как во втором квартале он упал на 0,4 млрд долларов). В первом полугодии 2017 года объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора упал на 6,1 млрд долларов.

Обязательства федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по портфельным инвестициям в первом полугодии 2018 года упали на 2,7 млрд долларов против роста на 6,7 млрд долларов в аналогичный период 2017 года. Во втором квартале 2018 года отток инвестиций нерезидентов из российских госбумаг оценивается в 6,7 млрд долларов после притока в первом квартале на 4 млрд долларов.

Да, признает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, действительно, в первом квартале текущего года сегмент прямых иностранных инвестиций (в отличие от портфельных) показал существенную просадку. В частности, в такой позиции как участие в капитале в компаниях небанковского сектора объём транзакций снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Впрочем, объём участия нерезидентов в капитале российских банков и инвестиционных компаний остался практически неизменным по сравнению с первым кварталом 2017 г.

Тот факт, что при этом такая позиция как реинвестирование доходов нерезидентами в небанковском секторе несколько, а в финансовом – подскочила аж в четыре раза – говорит, о том, что основные страхи и опасения нерезидентов теперь связаны в большей мере с режимом санкций, нежели с традиционными несовершенствами законодательной базы РФ, уверен эксперт. Те капиталы, которые к моменту введения жёстких санкций США против России уже находились в российской финансовой системе, как видно, не горят желанием её покидать.

В складывающейся ситуации основным инвестором в России с огромной долей 75-80% от суммарных прямых инвестиций продолжает оставаться государство, указывает Рожанковский. Здесь кроются большие реализационные и качественные проблемы – тезис об инертности и низкой конкурентоспособности государства как инвестора никто не отменял. Вместе с тем надо понимать, что главный инвестор мира – частные компании США – сейчас находятся также не в лучшей форме из-за структурной перестройки американской экономики Дональдом Трампом.

Очевидно, говорит аналитик, ответ на этот вызов просматривается только в том, чтобы страны, подвергшиеся политическим и торговым санкциям со стороны США – в первую очередь, Китай, Россия, Иран, Турция – создали свою торгово-финансовую систему по принципу международных картелей типа ОПЕК и реализовывали взаимную торговлю и инвестиции внутри этой системы. Понятно, что банк БРИКС к настоящему времени морально устарел, и его цели и инструменты не отвечают новым глобальным экономическим вызовам.

Стоит обратить внимание, указывает исполнительный директор ICBF Максим Ефремов, что хотя за первые три месяца иностранные инвестиции в небанковский сектор составили 4,3 млрд долларов, но и вывод денег был небольшой - 0,2 млрд долларов. С апреля по июнь регулярно появлялись новости, заставляющие инвесторов переживать: антироссийские санкции, торговая война США с партнерами, постоянные перипетии на сырьевом рынке и т. д. Тем не менее, это реалии, с которыми уже привыкли жить отечественные компании, вследствие чего крайне сомнительно, что нынешний вывод капитала окажет существенное влияние на экономику.