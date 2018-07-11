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Москва, 12.07.2018

Македония пока не стала членом НАТО

«Expert Online» 2018

Лидеры стран, которые являются членами НАТО в ходе саммита, проходящего в Брюсселе, согласились начать переговоры с Македонией о ее вступлении в альянс.

Об этом заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в альянсе согласны пригласить представителей Скопье на начало переговоров по вступлению. При этом он подчеркнул, что Македония станет членом НАТО сразу после того, как Скопье окончательно урегулирует вопрос о названии государства с Грецией, передаёт агентство «Интерфакс».

Накануне сообщалось, что союзники по НАТО уже сегодня объявят на саммите в Брюсселе о приглашении Македонии в альянс.

Наша справка

19 июня 2018 года парламент Македонии 19 июня большинством голосов поддержал реализацию договоренностей между Афинами и Скопье о переименовании Македония в Северную Македонию. Однако президент страны Георге Иванов счёл это соглашение неконституционным и 26 июня отказался подписывать соответствующий документ.

5 июля македонские депутаты повторно ратифицировали соглашение с Грецией о новом названии Македонии, тем самым лишив президента возможности его заблокировать.

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