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Москва, 11.07.2018

Названы самые популярные курорты России для летнего отдыха с детьми

«Expert Online» 2018
  • Россия, Феодосия, "Генуэзская крепость Кафа"
Сергей Мальгавко/ТАСС

Россия, Феодосия, "Генуэзская крепость Кафа"

Сервис бронирования Tvil.ru  составил рейтинг самых популярных российских курорта России для семейного отдыха с детьми на море в высокий летний сезон. Информация приведена на сайте сервиса. Топ-10 составлен по данным о бронировании жилья с 15 июля по 31 августа 2018 года.

Лидером рейтинга стала Феодосия в Крыму. Второе место по популярности заняла Евпатория из того же российского региона. И замыкает тройку самых популярных для отдыха с детьми городов Сочи (Краснодарский край). В пятерку также вошли Анапа (Краснодарский край) и Ялта (Крым).

Во вторую пятерку вошли крымские Судак, Алушта и Севастополь, а также представители Краснодарского края Ейск и Геленджик.

Самым доступным в плане аренды жилья в частном секторе признан Судак, в котором за сутки проживания придется заплатить хозяевам недвижимости 2087 рублей. Дороже всего арендовать жилье в Ялте – 2982 рубля в сутки. Как сообщает сервис, в среднем россияне проводят на курорте от 9 до 12 ночей.

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