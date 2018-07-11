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Москва, 11.07.2018

Запад провалил «гибридную войну» в Крыму

«Expert Online» 2018

Запад собирался дестабилизировать ситуацию в Крыму с помощью «гибридной войны», однако, потерпел неудачу, рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Мы просто не дали заокеанским коллегам возможности реализовать на практике эти меры в Крыму, где, напротив, состоялся референдум, в ходе которого жители свободно и, кстати, в присутствии сотен представителей тех же американских СМИ приняли решение о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией», – сказал Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale.

Шойгу уверен, что на западе возмущены не самой сменой  государственной принадлежности Крыма, а фактом, что регион вошел в состав России. Именно после срыва «гибридной атаки» на Крым в сторону России посыпались упреки в разного рода «атаках» на запад.

Глава военного ведомства привел в этой связи пример с югославским Косово, когда территория была признана США и Европой на основании обычного голосования в парламенте, без народного референдума, «абсолютно без учета мнения проживающих в Косово сербов и югославской конституции».

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